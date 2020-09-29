Многие украинские учителя на время выборов становятся членами избирательных комиссий. Так, в профсоюзе отметили, что педагоги, которые будут участвовать в работе избирательных комиссий, смогут получить гарантии и компенсации. Размер оплаты труда будет определять правительство.

Об этом сообщили юристы Профсоюза работников образования и науки, передает издание Osvita.ua.

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Согласно Избирательному кодексу, во время работы на выборах на членов избирательной комиссии распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством для работников, выполняющих государственный или общественный долг в рабочее время.

Юристы заверили, что члены избирательной комиссии (в том числе и педагоги) освобождаются от выполнения служебных обязанностей по месту постоянной работы на время выборов.

Отметим, что размер оплаты труда для них будет определять Кабинет Министров Украины, но он не может быть меньшим за среднюю заработную плату по основному месту работы.

К слову, из-за местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, школьники могут получить внеплановые каникулы, ведь именно в учебных заведениях часто устраивают избирательные участки и комиссии.