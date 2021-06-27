Даже если в некоторых школах обучение продолжили в июне, уже можно начать планировать незабываемый отдых. Ведь лето – это время, когда надо уделять внимание себе и сделать то, о чем давно мечтали.

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Спать вволю

Летом можно наконец не заводить будильник утром и спать столько, сколько душа желает. Можно даже изменить свой режим и превратиться в сову, которая спит до обеда.

Не смотреть на календарь

В первые дни отпуска не думать о том, что еще надо успеть сделать, и до какой даты. Ведь до самого сентября учителю важно отдыхать. И главное условие здесь – забыть обо всем и просто расслабиться.

Найти время для себя

Теперь вы можете наконец сделать все дела, которые все время откладывали. К примеру, если вы мечтали пойти на курсы танцев, вокала, подтянуть английский, заняться спортом и тому подобное – то время это осуществить.

А если вы просто мечтали ничего особенного не делать и провести летние месяцы с семьей – тогда вперед. Сделайте это лето приятным для вас.



Учительница отдыхает во время летних каникул / Фото bal.pp.ua

Зарядиться положительными эмоциями

Попробуйте найти время во время летних каникул для поездки на природу. Подойдет во что бы то ни стало: море, река, озеро, лес или просто парк. Ведь в течение учебного года не просто выбраться на прогулку.

А чтобы было еще веселее и интереснее, возьмите с собой семью, друзей и обязательно домашних любимцев.

Устроить счастливый день

Если вы мечтаете по-настоящему отдохнуть, чтобы набраться сил, устройте счастливый день, в который будете заботиться о себе.

Для этого составьте список вещей, которые вызывают у вас восторг, или подумайте, о чем вы мечтаете. И начните реализовывать все, что написано в списке с утра до вечера. Посвятите один день только для себя.

Почитать хорошую литературу

Летом советуем наслаждаться приятными вечерами за чтением книг, и лишь тех, которые действительно хочется прочитать.

За время отпуска можно спокойно насладиться хорошей литературой, а потом еще и обсудить сюжетные линии в кругу единомышленников. И на некоторое время забудьте о методичках, педагогических монографиях или сборниках советов от учителей.

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Забыть, как держать ручку

Проходите мимо канцелярских отделов в магазинах и поменьше пишите. Ведь вы точно вели много документации весь год, поэтому сейчас не берите ручку в руки, пока не появится необходимость в этом.

А для полного релакса неплохо отключить оповещения в классном чате и брать трубку только от друзей или родных.

Подвести рабочие итоги года

За этот учебный год вы провели множество уроков, использовали много нестандартных методов и приемов, посетили интересные педагогические мероприятия и тому подобное. Соберите все эти документы, презентации, фото в одну папку, рассортировав материал по темам и направлениям.

Так, вы сможете еще раз убедиться в том, сколько сделали и поделиться опытом с коллегами.

Поэтому, отдохните за это лето, осуществите свои мечты и наберитесь сил, чтобы с радостью начать учебный год и научить школьников новым знаниям.