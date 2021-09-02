Председатель профсоюзов Долинской ОТГ Иван Мельник рассказал, что сейчас насчитывается более двух десятков трудовых коллективов в Долинской общине.

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"У меня есть информация о том, что 16 августа задолженность составляла 22 миллиона, позже часть была погашена, и задолженность составляла 17 миллионов", – говорит Мельник.



Учителя бастуют из-за задолженности зарплаты / Фото "Радио Свобода"

Но, по его словам, с 1 сентября средства уже начали поступать, поэтому возможно в ближайшие дни задолженность будет ликвидирована.

Заместитель городского главы Долины Алла Шевченко отметила, что из-за присоединения к ОТГ дополнительных школ, субвенций и средств местного бюджета не хватает для выплаты задолженности.

По состоянию на 2 сентября задолженность составляет более 16 миллионов. Участие в забастовке пока подтвердили 20 заведений из 26,

– сообщила Шевченко.

Учителям не выплачивают зарплаты несколько месяцев

Учительница Долинского лицея №4 Наталья Жгута отметила, что часть средств педагогам Ивано-Франковской области не выплачивают с июня.

"Мы понимаем, что забастовка – это крайняя форма отстаивания своих прав. Мы попробовали все возможные законные попытки, чтобы добиться своевременной выплаты заработной платы... Сейчас задолженность в нашем лицее около 60% выплаты отпускных", – сказала она.



Учителя требуют вернуть задолженность / Фото "Радио Свобода"

А педагог из Долинского лицея №7 Ярослава Ильницкая считает, что если задолженность будет и в дальнейшем, то педагоги будут выходить на митинг.

Трудно сказать, сколько продлится забастовка. Это зависит от тех, кто должен погасить задолженность... Мы планируем выходить за пределы учебного заведения,

– добавила Ильницкая.

В МОН сейчас отказались давать комментарии по этому поводу, заявив, что школы подчиняются местной власти, а не напрямую Министерству.

К слову, показатель зарплаты работников в сфере образования стал меньше на 17% среднего уровня заработных плат в Украине. Так, средняя зарплата педагогов в июле 2021 года составила 11 895 гривен.

Хотя в начале 2021 году зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. Шкарлет пообещал, что в 2022 году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате. Сколько получают учителя в Европе – читайте в статье.