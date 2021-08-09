У каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к зарплате, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что к концу 2021 года зарплата учителей вырастет на 9%. Кроме того, педагоги могут дополнительно заработать процент к зарплате, если пройдут сертификацию.

Глава МОН заверил, что в декабре у каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию.

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По его словам, в этом году на сертификацию подалось вдвое больше учителей – 1800 человек, хотя в прошлом году было чуть больше 900.

Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма,

– сказал Шкарлет.

Также для учителей разработаны разные курсы для повышения квалификации. Например, общественные организации, где тренеры учились в Евросоюзе. На это государство заложило 400 миллионов гривен.

Что такое сертификация учителей Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями. Учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе. Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно друг за другом: – независимого тестирования участников сертификации;

– самооценки участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

– изучение практического опыта работы участников сертификации.

К слову, среди работников образования полный курс вакцинации прошли 308 тысяч человек. Лидеры по вакцинации учителей – Львовская область (25 тысяч человек), Запорожская область (23 тысячи человек) и Харьковская область (17 тысяч человек).