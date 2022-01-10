Учителя хотели дистанционку, но власти отменили уроки: в Чикаго закрыли школы из-за споров
Источник:CNN
В США сейчас вспышка коронавируса. Так, в Чикаго учителя заявили, что будут преподавать дистанционно, однако городские власти считают, что дети должны учиться за партами. Пока идут переговоры, дети не учатся вообще.
В Чикаго активно распространяется штамм Омикрон. В городе регистрируют в среднем более 5 тысяч случаев заболевания в день.
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Учителя хотят дистанционного обучения
Из-за вспышки COVID-19 Союз учителей в Чикаго хочет временно преподавать уроки онлайн. Еще 4 января они проголосовали за дистанционное обучение, заявив, что условия для очного обучения опасны.
Профсоюз сослался на:
- нехватку кадров;
- проблемы с тестированием;
- рекордно высокий уровень в городе случаев COVID-19 и госпитализаций среди детей.
Власти закрыли школы
Однако местные власти не видят другого варианта для детей, кроме уроков за партами. Поэтому они в государственных школах для более 340 тысяч детей полностью отменили занятия.
Переговоры с профсоюзом пока не принесли результата. 10 января – это уже четвертый учебный день, когда дети вместо онлайн или офлайн-уроков просто сидят дома.
Мы вели упорные переговоры в течение дня, но не смогли достичь достаточного прогресса, чтобы анонсировать завтрашнее возвращение к классам,
– написала мэр Чикаго Лори Лайтфут в Твиттере.
Городские власти назвали противостояние "остановкой работы". В то же время профсоюз педагогов говорит, что это локаут – потому что учителя хотят преподавать из дома, но округ отменил занятия.
К слову, в США еще на прошлой неделе школьники должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона некоторые ученики остались на зимних каникулах, а некоторые – перешли на дистанционное обучение.
А ученики в Великобритании из-за COVID-19 вынуждены носить маски в школах после возвращения с новогодних каникул. Это нужно делать в помещениях школ, в частности классах, библиотеках и даже коридорах.