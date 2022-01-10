В Чикаго активно распространяется штамм Омикрон. В городе регистрируют в среднем более 5 тысяч случаев заболевания в день.

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Учителя хотят дистанционного обучения

Из-за вспышки COVID-19 Союз учителей в Чикаго хочет временно преподавать уроки онлайн. Еще 4 января они проголосовали за дистанционное обучение, заявив, что условия для очного обучения опасны.

Профсоюз сослался на:

нехватку кадров;

проблемы с тестированием;

рекордно высокий уровень в городе случаев COVID-19 и госпитализаций среди детей.

Власти закрыли школы

Однако местные власти не видят другого варианта для детей, кроме уроков за партами. Поэтому они в государственных школах для более 340 тысяч детей полностью отменили занятия.

Переговоры с профсоюзом пока не принесли результата. 10 января – это уже четвертый учебный день, когда дети вместо онлайн или офлайн-уроков просто сидят дома.

Мы вели упорные переговоры в течение дня, но не смогли достичь достаточного прогресса, чтобы анонсировать завтрашнее возвращение к классам,

– написала мэр Чикаго Лори Лайтфут в Твиттере.

Городские власти назвали противостояние "остановкой работы". В то же время профсоюз педагогов говорит, что это локаут – потому что учителя хотят преподавать из дома, но округ отменил занятия.

К слову, в США еще на прошлой неделе школьники должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона некоторые ученики остались на зимних каникулах, а некоторые – перешли на дистанционное обучение.

А ученики в Великобритании из-за COVID-19 вынуждены носить маски в школах после возвращения с новогодних каникул. Это нужно делать в помещениях школ, в частности классах, библиотеках и даже коридорах.