Документ содержит советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально-патриотического воспитания, а также профилактику буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.
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Как воспитывать учеников в школе
В Минобразования отмечают, что воспитание школьников должно предусматривать:
- глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,
- уважение к личности ребенка,
- постоянная забота о гармоничном развитии ученика,
- установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.
Успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником, которые должны строиться на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства,
– заявляют в МОН.
Кроме того, педагоги обязаны:
- уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;
- на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;
- защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;
- предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.
Курсы по повышению квалификации для учителей
Для повышения готовности педагогов к созданию безопасной образовательной среды МОН рекомендует учебным заведениям последипломного педагогического образования включить в программы повышения квалификации учителей такие учебные модули:
- Онлайн-курс "Безопасная и дружественная к ребенку школа" (дистанционная форма обучения, объем 20 часов).
- Онлайн-система "Экспресс-оценивание учебного заведения" в соответствии с концепцией БДДШ.
- Учебный модуль "Основы формирования социальной и здоровьесберегающей компетентности учащихся" (очно-дистанционная форма обучения, объем 105 часов);
- Типовая программа очного тренинга для учителей "Учимся жить вместе" (очная форма обучения, объем 24 часа).
- Учебный модуль "Методика компетентостного обучения по интегрированному курсу "Я исследую мир" (очно-дистанционное обучение, объем 36 часов).
- Онлайн-курс "Основы здоровьесберегающей компетентности" (дистанционная форма обучения, объем 60 часов).
- Онлайн-курс "Учимся жить вместе" (дистанционная форма обучения, объем 30 часов).
- Онлайн-курс "Образование на основе жизненных навыков" (дистанционная форма обучения, объем 24 часа).
- Образовательная программа "Базовые навыки медиатора в учебных заведениях".
К слову, ООН призывает поскорее открыть школу, несмотря на пандемию COVID-19. Ведь из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей. Сейчас на кону стоит образование более 600 миллионов учеников.