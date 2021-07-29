Документ содержит советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально-патриотического воспитания, а также профилактику буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.

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Как воспитывать учеников в школе

В Минобразования отмечают, что воспитание школьников должно предусматривать:

глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,

уважение к личности ребенка,

постоянная забота о гармоничном развитии ученика,

установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

Успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником, которые должны строиться на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства,

– заявляют в МОН.

Кроме того, педагоги обязаны:

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;

на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;

защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;

предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.

Курсы по повышению квалификации для учителей

Для повышения готовности педагогов к созданию безопасной образовательной среды МОН рекомендует учебным заведениям последипломного педагогического образования включить в программы повышения квалификации учителей такие учебные модули:

Онлайн-курс "Безопасная и дружественная к ребенку школа" (дистанционная форма обучения, объем 20 часов). Онлайн-система "Экспресс-оценивание учебного заведения" в соответствии с концепцией БДДШ. Учебный модуль "Основы формирования социальной и здоровьесберегающей компетентности учащихся" (очно-дистанционная форма обучения, объем 105 часов); Типовая программа очного тренинга для учителей "Учимся жить вместе" (очная форма обучения, объем 24 часа). Учебный модуль "Методика компетентостного обучения по интегрированному курсу "Я исследую мир" (очно-дистанционное обучение, объем 36 часов). Онлайн-курс "Основы здоровьесберегающей компетентности" (дистанционная форма обучения, объем 60 часов). Онлайн-курс "Учимся жить вместе" (дистанционная форма обучения, объем 30 часов). Онлайн-курс "Образование на основе жизненных навыков" (дистанционная форма обучения, объем 24 часа). Образовательная программа "Базовые навыки медиатора в учебных заведениях".

К слову, ООН призывает поскорее открыть школу, несмотря на пандемию COVID-19. Ведь из-за их длительного закрытия в мире увеличилось количество насилия и ранней беременности среди детей. Сейчас на кону стоит образование более 600 миллионов учеников.