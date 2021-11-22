Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос депутата Натальи Пипы в Верховной Раде.

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По словам министра, законодательство Украины предусматривает, что медицинские осмотры граждан определенной категории проходят за счет работодателей.

Это четко прописано в законе об охране труда, поэтому никто не должен требовать от педагога заплатить за прохождение медицинского осмотра,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения также отметил, что для прохождения медосмотров педагогов должны выделяться отдельные часы.

"Каждый руководитель учреждений здравоохранения, которые проводят эти медицинские осмотры, должен четко планировать и делать отдельные дни, отдельные часы для прохождения этих медицинских осмотров", – отметил министр.

К слову, по крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%). Лучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют Донецкая (92,7%), Харьковская (92,5%) и Луганская (92,4%) области.

Добавим, что по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества), дистанционно работают – 1,7 тысячи школ.

Текст публикации Натальи Пипы:

Обратилась к министру здравоохранения по медосмотрам педагогов, которые с сентября снова стали обязательными. Надо посодействовать – чтобы эти медосмотры были организованными: отдельные часы и очереди для педагогов.

Разъяснить за чей счет должны проходить эти медосмотры. Ответ в видео. Спойлер – педагоги не должны ничего платить за медосмотры.