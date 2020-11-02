В Министерстве образования и науки заверили, что карантин не заставляет школы обязательно переходить на дистанционное обучение. Однако большинство учебных заведений в красных зонах таки начали обучать учеников онлайн. Как организовать дистанционно образование – читайте в материале.

Минобразования направило в регионы письмо-разъяснение о применении дистанционного обучения в школах, передает пресс-служба МОН.

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Так, особое внимание стоит обратить на организацию онлайн-обучения для лиц с особыми образовательными потребностями, ведь им нужна поддержка со стороны ассистента учителя, а также учеников, которые не имеют доступа к интернету или компьютеру.

В частности, в МОН отметили такие важные акценты:

Во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов уроков не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах. Тем не менее, проводить все уроки на онлайн не нужно.

Учителя также должны обязательно уделить внимание упражнениям для глаз и осанки учеников.

Текущее и тематическое оценивание учащихся будет проводиться дистанционно. Но количество работ, которые выполняют ученики для такого оценивания не должно быть чрезмерным и вызывать перегрузку учеников.



Могут ли родители попросить перевести ребенка на онлайн-обучение? Родители могут принять такое решение по любым причинам. Тогда им необходимо обратиться в школу, которая предоставляет услуги именно по дистанционной форме, и она должна иметь системотехническое обеспечение для организации онлайн-обучения.

Онлайн-обучение обеспечивает постоянное учительское сопровождение, регулярное отслеживание результатов обучение учащихся, а также оказание им поддержки в образовательном процессе.

В МОН отметили, что дистанционное обучение расширяет возможности обучения детям, которые не могут посещать учебные заведения по разным причинам: состояние здоровья, систематическое занятие спортом, проживание на неконтролируемой территории, пребывание за границей и тому подобное.

К слову, ранее временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы готовы к дистанционному обучению.