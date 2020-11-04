Министерство образования и науки объяснило, как будут оценивать учеников на дистанционном обучении. В частности, оценки будут внесены в классные журналы и свидетельства учеников.

Информацию опубликовали в письме-разъяснении МОН по применению новых правил о дистанционном обучении в школах, передает пресс-служба ведомства.

Важно Как учителям будут платить за дистанционные уроки во время карантина: объяснение МОН

Как учителя должны оценивать учеников во время онлайн-обучения

Так, в МОН заверили, что оценка результатов учащихся при дистанционном обучении предполагает, что:

оценивание может происходить очно или дистанционно;

ученики, которые учатся в онлайн-режиме, обязательно должны проходить формирующе, текущее и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивания;

(тематическое, семестровое, годовое) оценивания; виды и периодичность оценивания при дистанционном обучении определяются в соответствии с формой получения образования (например, только годовое оценивание для экстернов)

результаты оценивания будут зафиксированы в классных журналах и свидетельствах учащихся;

учащихся; оценивание может осуществляться по стандартной системе оценивания, определенной законодательством (1 – 12 баллов), или по собственной шкале школы (при наличии правил перевода такой шкалы к системе оценивания, определенной законодательством);

В МОН ранее отмечали, что при дистанционном обучении содержание образования и количество часов уроков не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах. Больше об этом – читайте здесь.

Добавим, что родители могут перевести ребенка на онлайн-обучение на год. Для этого им необходимо обратиться в школу, которая предоставляет услуги именно по дистанционной форме обучения.