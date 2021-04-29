Сейчас благодаря улучшению эпидемической ситуации с коронавирусом, в некоторых регионах Украины начали ослаблять карантин и открывать школы для учеников. В то же время работать очно придется и незащищенным от COVID-19 учителям.

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Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что единственной надежной защитой для учителей от коронавируса является вакцинация. Но ее стоит начать уже и добровольно для педагогов.

Педагоги – одна из самых уязвимых категорий, ведь они постоянно общаются с большим количеством людей. Я убеждена, что единственной надежной защитой для педагогов может стать вакцинация. Она должна быть добровольной, но каждый учитель должен иметь к ней доступ уже сегодня,

– заявила Гриневич.

Однако, по ее словам, по плану очередь массовой вакцинации работников образования состоится только в сентябре – октябре 2021 года.

А сейчас доступ к вакцинации имеют только учителя, которые будут приобщены к ВНО или те, которые подходят по возрасту.

"И если ничего не изменить на государственном уровне, то более миллиона педагогов будут завершать этот и начинать новый учебный год в крайне опасных условиях", – добавляет Гриневич.

Экс-министр также отмечает, что дистанционное обучение негативно сказалось на качестве образования, и школьникам нужно возвращаться к очному обучению.

Но перед возвращением стоит дать учителям возможность прийти в классы защищенными, иначе последствия могут быть фатальными.

Правительство должно проводить масштабную просветительскую работу, поскольку недавний опрос сайта НУШ показал, что вакцинироваться от коронавируса хотят 42,7% опрошенных учителей,

– говорит Гриневич.

И педагоги должны быть уверены, что получают качественную вакцину и не бояться вакцинации, понимать, что даже имеющиеся риски прививки не сравнить с рисками болезни.

Кроме того, Гриневич отметила, что надо начинать действовать уже сейчас, чтобы к новому учебному году большинство учителей имели возможность пройти вакцинацию, и могли прийти в свой класс или аудиторию как в безопасное место.

К слову, в Украине нет официальной статистики о количестве педагогов, которые переболели, болеют или умерли из-за COVID-19. Только образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, собрав данные из регионов, заявил, что учителя вдвое больше болеют COVID-19, чем ученики.