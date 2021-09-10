Учителя будут работать, даже если они невакцинированные, – МОН

В украинских школах уже вторую неделю подряд происходит очное обучение. Однако в сети активно обсуждают возможность дистанционки. По данным МОН, сейчас школ, где вакцинировано необходимое количество работников (80%), лишь единицы.

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что только 35% работников школ полностью вакцинированы.

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По его словам, МОН не считает вакцинированные школы, они считают количество вакцинированных работников учебных заведений.

"Так вот полностью двумя дозами вакцинировано 35% работников школ. А одной дозой, но нужно еще второй вакцинироваться, – 62%", – рассказал он.

Он отметил, что наилучшая ситуация с вакцинацией в учителей в Киевской области: там обе прививки сделали 56% педагогов. Худшие показатели в Волынской и Запорожской областях: вакцину там получили около 20% учителей.

Если и есть школы, где 80% вакцинировано, то их буквально единицы. Пока мы пытаемся пропагандировать, объяснять что это очень важно, что учителя находятся в группе риска и нужно вакцинироваться. Но еще очень мало заведений достигли отметки в 80%,

– заявил Кононенко.

Учителя будут работать, даже если не вакцинированы

По его словам, все учителя будут продолжать работать независимо от того, вакцинированы ли они, а учебное заведение будет работать, только будет использоваться дистанционная форма обучения.

В МОН также сообщили, что в настоящее время выделены деньги на приобретение техники для учителей на случай, если придется работать дистанционно.

Впервые в этом году, в государственном бюджете также выделено 980 миллионов гривен, на которые будет закуплено 60 тысяч ноутбуков для учителей, которые они могут использовать во время дистанционки. До конца года все ноутбуки закупят,

– сообщил Кононенко.

При этом решение о работе учебных заведений в отдельных областях будут принимать местные органы управления.

К слову, учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, не смогут работать очно в желтой и оранжевой зоне. Поэтому глава Минздрава посоветовал школам и вузам готовиться к дистанционке.