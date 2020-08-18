Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со временем в благоприятной эпидемической ситуации в новом учебном году учителя смогут преподавать предмет без маски, а в "оранжевой" зоне они будут носить на уроках защитный экран для лица.

Об этом он сказал на Августовской конференции "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.

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По словам Ляшко, ученики и учителя в школу должны заходить обязательно в маске, которая покрывает рот и нос. Но школьникам в классе разрешается быть без масок.

Он добавил, что в нынешних рекомендациях учителя должны быть в масках и в течение урока, но в Минздраве планируют эти правила изменить.

Учителям будет разрешено проводить урок без масок, но в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации педагогам одевать защитный прозрачный щиток, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс,

– отметил Ляшко.

Ранее он отмечал, что в "красной" зоне школы будут закрыты, а обучение будет проводиться дистанционно на период, пока зучреждение будет находиться в этой зоне опасности.

Ляшко также добавил, что эти рекомендации будут пересматриваться и меняться. Так, уже на следующей неделе планируется глобальная конференция ВОЗ, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются Министерства здравоохранения. Также будет рассматриваться вопрос, нужно ли тестировать учителей и учеников.

Как будут работать школы в период пандемии: меры безопасности

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

в школах не будут допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;

учебные заведения разработают маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;

в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;

администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности следует обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала