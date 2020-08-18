Учителя будут проводить уроки в защитных щитках в школах оранжевой зоны
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со временем в благоприятной эпидемической ситуации в новом учебном году учителя смогут преподавать предмет без маски, а в "оранжевой" зоне они будут носить на уроках защитный экран для лица.
Об этом он сказал на Августовской конференции "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.
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По словам Ляшко, ученики и учителя в школу должны заходить обязательно в маске, которая покрывает рот и нос. Но школьникам в классе разрешается быть без масок.
Он добавил, что в нынешних рекомендациях учителя должны быть в масках и в течение урока, но в Минздраве планируют эти правила изменить.
Учителям будет разрешено проводить урок без масок, но в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации педагогам одевать защитный прозрачный щиток, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс,
– отметил Ляшко.
Ранее он отмечал, что в "красной" зоне школы будут закрыты, а обучение будет проводиться дистанционно на период, пока зучреждение будет находиться в этой зоне опасности.
Ляшко также добавил, что эти рекомендации будут пересматриваться и меняться. Так, уже на следующей неделе планируется глобальная конференция ВОЗ, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются Министерства здравоохранения. Также будет рассматриваться вопрос, нужно ли тестировать учителей и учеников.
Как будут работать школы в период пандемии: меры безопасности
Как организовать обучение в школе в период пандемии:
- в школах не будут допускать к работе учителей с температурой более 37,2°C;
- учебные заведения разработают маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
- в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;
- администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности следует обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала