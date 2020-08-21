Министерство образования и науки объяснило, как учителям повысить свою квалификацию во время карантина. Так, все запланированные тренинги и семинары для педагогов будут проходить с использованием дистанционных технологий.

Благодаря различным курсам, вебинарам и конференциям учителя могут повысить квалификацию без всяких усилий, передает ВсеОсвіта.

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Сейчас из-за ослабления карантина повышение квалификации педагогов занимает важное место. Ведь навыки организации уроков дистанционно в современном мире нужны каждому учителю.

МОН проинформировало учреждения последипломного образования о проведении повышения квалификации учителей в условиях адаптивного карантина.

Так, Министерство образования и науки рекомендует проводить семинары, тренинги, конференции с использованием дистанционных технологий. А для тем планирования образовательных мероприятий выбирать актуальные вопросы организации обучения.

Например, какие инструменты или сервисы могут помочь учителю эффективно провести онлайн-урок, какие есть технологии смешанного обучения, методы взаимодействия с учениками во время онлайн-уроков, как провести корректирующее обучение и тому подобное.