Министерство образования поддерживает предложение об изменениях по аттестации педагогов. В частности, это касается и того, что учителя, имеющие степень бакалавра, смогут получить квалификационные категории.

МОН поддерживает инициативу профсоюза работников образования по урегулированию профессиональной подготовки и присвоению педагогам квалификационных категорий, передает пресс-служба ведомства.

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В Минобразования отметили, что неравнодушно относятся к решению проблемы справедливой и объективной оценки профессиональной деятельности учителей, в том числе и оплате их труда, независимо от уровня высшего образования, который они получили.

Однако в МОН поддерживают предложение о внесении изменений в Положение об аттестации педагогических работников, которые позволят учителям-бакалаврам получать квалификационные категории. Также В Минобразования добавили, что они уже начали работу над этими изменениями.

О каких квалификационных категориях идет речь:

специалист

специалист второй категории

специалист первой категории

специалист высшей категории.

Отметим, что сейчас эти категории можно присвоить только тем педагогам, которые имеют степень магистра.