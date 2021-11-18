Учителя 8 областей уже получили ноутбуки для работы

В 8 областей уже поступило более 14 тысяч ноутбуков для учителей. Современную компьютерную технику педагоги получают в рамках проекта МОН и Минцифры "Ноутбук каждому учителю".

Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины.

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Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен. Сейчас для учителей уже закупили более 14 219 ноутбуков.

Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок максимально прозрачным, команды Минцифры, МОН и СБУ разработали дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют средства и за какую цену приобретут технику.

Какие области получили ноутбуки для учителей:

Волынская область – 2 045 ноутбуков;

Днепропетровская область – 2 600 ноутбуков;

Закарпатская область – 1 200 ноутбуков;

Киевская область – 1 649 ноутбуков;

Кировоградская область – 1 431 ноутбук;

Полтавская область – 2 447 ноутбуков;

Черновицкая область – 1 450 ноутбуков;

Черниговская область – 1 397 ноутбуков.

В областях этот процесс координируют руководители областных департаментов образования и профильные заместители глав ОГА по вопросам гуманитарной политики и цифровизации.

Добавим, что на новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен субвенции на борьбу с COVID-19 в школах. С учетом софинансирования из местных бюджетов, ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учеников не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.