Учителя будут вынуждены собственноручно исправлять в учебниках информацию о "целебной соде"
Скандальную информацию в учебниках химии о соде, которая якобы лечит от рака, учителя будут вынуждены собственноручно заклеивать. Письма с таким распоряжением уже прислали в школы Украины.
Письмо от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам, опубликовало издание ZN.UA.
Ранее Скандал с учебником: в Минобразования прокомментировали фразу о лечении рака содой
В нем говорится, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, ее советуют наклеить на скандальный. Теперь ученикам вместо соды будут рассказывать о йодированной соли.
Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс",
– говорится в письме.
Учителям химии придется поработать во время каникул.
Такой информацией предлагают заклеить скандальный текст / Фото ZN.UA
Что известно о скандале с "содой против рака" в учебнике
- В учебнике по химии для 9-го класса авторы советуют лечить рак с помощью соды.
- В одном из параграфов написано, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и т.д.
- Такие советы возмутили общество.
- Учебник напечатали тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.
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Текст о якобы целебных свойствах соды в учебнике / Фото с "Химия. 9 класс"
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