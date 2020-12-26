Скандальную информацию в учебниках химии о соде, которая якобы лечит от рака, учителя будут вынуждены собственноручно заклеивать. Письма с таким распоряжением уже прислали в школы Украины.

Письмо от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам, опубликовало издание ZN.UA.

Ранее Скандал с учебником: в Минобразования прокомментировали фразу о лечении рака содой

В нем говорится, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, ее советуют наклеить на скандальный. Теперь ученикам вместо соды будут рассказывать о йодированной соли.

Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейки предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс",

– говорится в письме.

Учителям химии придется поработать во время каникул.



Такой информацией предлагают заклеить скандальный текст / Фото ZN.UA

Что известно о скандале с "содой против рака" в учебнике