Учителей возмутил тест о цифровой грамотности на портале Дия: что с ним не так
Источник:"Всеосвіта"
На портале "Дия" педагогам предлагают получить сертификат за прохождение теста на уровень цифровой грамотности. Однако учителя заявляют, что этот тест не соответствует своей теме.
В феврале прошлого года президент с тогдашним премьер-министром Алексеем Гончаруком презентовали проект "Дия. Цифровое образование" – государственный образовательный вебпортал.
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Учителя могут пройти тест на уровень цифровой грамотности и получить национальный сертификат. Впоследствии его можно добавить к резюме или "похвастаться в соцсетях", как советуют на интернет-странице теста.
Но учителя начали коллективно возмущаться из-за этого теста. Мол, во многих вопросах выбрать один правильный ответ почти невозможно, а часть вопросов полностью не соответствует теме цифровой грамотности.
Какие задачи возмутили учителей
Те, которые не касаются темы
В одном задании речь шла об индивидуализации обучения для учащихся. В вопросе вообще речь не идет о цифровой грамотности, а только – о знаниях по организации образовательного процесса.
Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей
Другая задача была о медиаграмотности. Мало того, что там было целых три правильных ответа, так еще и этот вопрос касается медиаграмотности, а не цифровой.
Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей
Те, у которых были несколько правильных вариантов ответа
Был один вопрос о социальных сетях, где педагоги не смогли выбрать один правильный ответ. Там подходят все варианты, но выбрать нужно только один.
Ведь в XXI веке и взрослые, и дети используют мессенджеры как для передачи актуальной информации, так и для отправки фотографий выполненных работ, проведения опроса и тому подобное.
Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей
Был вопрос и о ресурсах для учителей, где тоже был не один правильный ответ. Потому что на сегодня полезную и актуальную информацию по любой теме можно размещать везде, а искать полезную информацию можно на разных ресурсах.
К тому же, у каждого педагога есть собственные приоритеты, и если один находит для себя что-то полезное на сайтах образовательных организаций или учебных заведений, то другому полезны сайты образовательных онлайн-журналов, блоги или сообщества в соцсетях.
Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей
То есть, ситуация аналогичная: правильные ответы все, а выбрать нужно один.
Те, которые вообще не имеют правильного ответа
Еще один вопрос об отношениях учителей и родителей тоже не касался темы цифровой грамотности. Кроме того, в нем вообще не было правильного ответа.
Вопрос звучал так: "родители написали гневный пост в соцсети относительно стиля вашего преподавания. Чтобы доказать им, что это неправда, вы":
- "Напишете достойный комментарий в таком же стиле". (То есть, сообщение было гневным, а комментарий должен быть в том же стиле, только достойный?)
- "Попросите соискателей образования написать положительные комментарии относительно занятий". (Прежде всего не стоит "затягивать" учеников в конфликт между родителями и учителями).
- "Пригласите родителей к себе на занятия с разрешения администрации". (Чтобы еще раз продемонстрировать собственный стиль преподавания?)
- "Разместите видео- или фотодоказательства в комментариях к сообщению".
Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей
Отметим, что это довольно короткий список вопросов, которые либо не касаются цифровой грамотности, либо в которых невозможно выбрать один правильный ответ.
Что учителя думают об этом тесте
Педагоги признаются, что уже проходили его с коллегами, поэтому на следующий день очень возмущались. "Это вынес мозга... Молчу об объективности", – написала учительница украинского языка и литературы Елена Гридасова.
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В то же время педагог Галина Похыла написала, что их в школе заставили проходить этот тест. И вопросы, по ее мнению, были бессмысленными.
Добавлю, что вопрос об интерактивной доске возмутил Оксану Федякину-Иванову, учительницу из Донецкой области, ведь там у многих учителей ее нет в классах.
Что меня больше, пожалуй, возмутило – то, что интерактивная доска у нас одна в кабинете информатики, а вопросы о доске есть у всех учителей. На самом деле как я могу ответить на этот вопрос, если я даже не касалась этой доски,
– говорит она.
К слову, летом учителя уходят в ежегодный отпуск. В это время, помимо отдыха, можно заняться саморазвитием до начала нового учебного года. Мы подготовили подборку полезных книг, которые пригодятся педагогам.