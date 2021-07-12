В феврале прошлого года президент с тогдашним премьер-министром Алексеем Гончаруком презентовали проект "Дия. Цифровое образование" – государственный образовательный вебпортал.

К теме Учителя могут повысить свою квалификацию с помощью онлайн-платформы EdWay

Учителя могут пройти тест на уровень цифровой грамотности и получить национальный сертификат. Впоследствии его можно добавить к резюме или "похвастаться в соцсетях", как советуют на интернет-странице теста.

Но учителя начали коллективно возмущаться из-за этого теста. Мол, во многих вопросах выбрать один правильный ответ почти невозможно, а часть вопросов полностью не соответствует теме цифровой грамотности.

Какие задачи возмутили учителей

Те, которые не касаются темы

В одном задании речь шла об индивидуализации обучения для учащихся. В вопросе вообще речь не идет о цифровой грамотности, а только – о знаниях по организации образовательного процесса.



Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей

Другая задача была о медиаграмотности. Мало того, что там было целых три правильных ответа, так еще и этот вопрос касается медиаграмотности, а не цифровой.



Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей

Те, у которых были несколько правильных вариантов ответа

Был один вопрос о социальных сетях, где педагоги не смогли выбрать один правильный ответ. Там подходят все варианты, но выбрать нужно только один.

Ведь в XXI веке и взрослые, и дети используют мессенджеры как для передачи актуальной информации, так и для отправки фотографий выполненных работ, проведения опроса и тому подобное.



Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей

Был вопрос и о ресурсах для учителей, где тоже был не один правильный ответ. Потому что на сегодня полезную и актуальную информацию по любой теме можно размещать везде, а искать полезную информацию можно на разных ресурсах.

К тому же, у каждого педагога есть собственные приоритеты, и если один находит для себя что-то полезное на сайтах образовательных организаций или учебных заведений, то другому полезны сайты образовательных онлайн-журналов, блоги или сообщества в соцсетях.



Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей

То есть, ситуация аналогичная: правильные ответы все, а выбрать нужно один.

Те, которые вообще не имеют правильного ответа

Еще один вопрос об отношениях учителей и родителей тоже не касался темы цифровой грамотности. Кроме того, в нем вообще не было правильного ответа.

Вопрос звучал так: "родители написали гневный пост в соцсети относительно стиля вашего преподавания. Чтобы доказать им, что это неправда, вы":

"Напишете достойный комментарий в таком же стиле". (То есть, сообщение было гневным, а комментарий должен быть в том же стиле, только достойный?)

"Попросите соискателей образования написать положительные комментарии относительно занятий". (Прежде всего не стоит "затягивать" учеников в конфликт между родителями и учителями).

"Пригласите родителей к себе на занятия с разрешения администрации". (Чтобы еще раз продемонстрировать собственный стиль преподавания?)

"Разместите видео- или фотодоказательства в комментариях к сообщению".



Скриншот из теста о цифровой грамотности для учителей

Отметим, что это довольно короткий список вопросов, которые либо не касаются цифровой грамотности, либо в которых невозможно выбрать один правильный ответ.

Что учителя думают об этом тесте

Педагоги признаются, что уже проходили его с коллегами, поэтому на следующий день очень возмущались. "Это вынес мозга... Молчу об объективности", – написала учительница украинского языка и литературы Елена Гридасова.

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В то же время педагог Галина Похыла написала, что их в школе заставили проходить этот тест. И вопросы, по ее мнению, были бессмысленными.

Добавлю, что вопрос об интерактивной доске возмутил Оксану Федякину-Иванову, учительницу из Донецкой области, ведь там у многих учителей ее нет в классах.

Что меня больше, пожалуй, возмутило – то, что интерактивная доска у нас одна в кабинете информатики, а вопросы о доске есть у всех учителей. На самом деле как я могу ответить на этот вопрос, если я даже не касалась этой доски,

– говорит она.

К слову, летом учителя уходят в ежегодный отпуск. В это время, помимо отдыха, можно заняться саморазвитием до начала нового учебного года. Мы подготовили подборку полезных книг, которые пригодятся педагогам.