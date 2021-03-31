Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что учителя и воспитатели смогут в первую очередь пройти вакцинацию. Сейчас формируется список педагогов, которые должны получить прививку от коронавируса.

В Ивано-Франковске педагоги попали в список льготных категорий граждан для первоочередной вакцинации. Так, учителя и воспитатели смогут в первую очередь пройти вакцинацию, заявил городской глава Руслан Марцинкив.

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По его словам, в Ивано-Франковске сейчас две бригады проводят вакцинирование. В очередь можно записаться через приложение "Дия".

Как записаться на вакцинацию через "Дию"? Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua. В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться. После подтверждения записи следите за оповещениями в приложении "Дия". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.

Но отметим, что педагоги не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дия". Ведь они относятся к той категории людей, которых будут вакцинировать мобильные бригады сразу в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Работа детских садов и начальных школ

Также Руслан Марцинкив отметил, что с 29 марта будут работать детские сады.

Приводить ребенка в садик или нет – это решение родителей. Они имеют право по тем или иным причинам не отдавать детей в дошкольное учреждение образования,

– подчеркнул мэр.

Зато ученики начальных классов, скорее всего, выйдут на очное обучение через неделю.

К слову, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Ивано-Франковской области почти полностью стабилизировалась ситуация с COVID-19. Поэтому регион может выйти из красной зоны уже в ближайшие дни – его могут перевести на оранжевый или желтый уровень эпидопасности.