В Ивано-Франковске учителей и воспитателей вакцинируют в первую очередь, – мэр города
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что учителя и воспитатели смогут в первую очередь пройти вакцинацию. Сейчас формируется список педагогов, которые должны получить прививку от коронавируса.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
В Ивано-Франковске педагоги попали в список льготных категорий граждан для первоочередной вакцинации. Так, учителя и воспитатели смогут в первую очередь пройти вакцинацию, заявил городской глава Руслан Марцинкив.
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По его словам, в Ивано-Франковске сейчас две бригады проводят вакцинирование. В очередь можно записаться через приложение "Дия".
Но отметим, что педагоги не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дия". Ведь они относятся к той категории людей, которых будут вакцинировать мобильные бригады сразу в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Работа детских садов и начальных школ
Также Руслан Марцинкив отметил, что с 29 марта будут работать детские сады.
Приводить ребенка в садик или нет – это решение родителей. Они имеют право по тем или иным причинам не отдавать детей в дошкольное учреждение образования,
– подчеркнул мэр.
Зато ученики начальных классов, скорее всего, выйдут на очное обучение через неделю.
К слову, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Ивано-Франковской области почти полностью стабилизировалась ситуация с COVID-19. Поэтому регион может выйти из красной зоны уже в ближайшие дни – его могут перевести на оранжевый или желтый уровень эпидопасности.
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