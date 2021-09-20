Учителей приглашают пройти онлайн-курс по украинскому языку: кому он нужен

Министерство образования приглашает учителей химии, физики, математики и биологии, которые преподают в школах с обучением на языках национальных меньшинств, пройти бесплатный курс по украинскому языку.

Онлайн-курс "Украинский для физиков и лириков" поможет выучить государственный язык, усовершенствовать языковые и речевые навыки, а также улучшить коммуникацию с учениками на государственном языке.

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Этот курс по украинскому языку продлится 20 часов. Он включает вступление и три тематических модули, состоящие из 25 видеолекций, практических заданий и тестов:

Межкультурный образовательный диалог и украинский речевой этикет.

Языковая компетентность: как учиться учить украинский как государственный язык.

Предметно-языковое интегрированное обучение как инструмент развития речевой компетентности.

Участникам будут доступны не только видеолекции и задания к ним, но и материалы и общение на форуме.

Во время прохождения курса участники смогут самостоятельно формировать свой график обучения. Также будет доступна возможность общаться с другими педагогами.

Курс является повышением квалификации учителей

В МОН отметили, что "Украинский язык для физиков и лириков" является курсом повышения квалификации учителей. Слушатели, которые успешно пройдут обучение, получат соответствующий сертификат.

Регистрация на курс уже идет, это можно сделать по ссылке. А непосредственно обучение начнется на образовательной платформе "Є-мова" 1 октября 2021 года.

К слову, Сергей Шкарлет заявил, что каждый учитель имеет возможность заработать дополнительно 20% к зарплате. Для этого надо пройти сертификацию. Так, в 2021 году на сертификацию направилось 1800 человек.