Учителей приглашают на бесплатный онлайн-курс по изучению украинского языка

Для учителей школ с обучением на языках национальных меньшинств разработали 20-часовой бесплатный онлайн-курс по украинскому языку. Он засчитывается как повышение квалификации.

Онлайн-курс повышения квалификации предназначен для учителей по изучению украинского языка как государственного и поможет учителям биологии, химии, физики и математики школ с обучением на языках национальных меньшинств.

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Он поможет повысить уровень владения государственным языком и будет способствовать развитию эффективной коммуникации.

Чему научатся учителя:

научатся определять языковые потребности, цели и ключевые методы их достижения;

получать знания о повышении речевой компетентности;

улучшать умение четко, логично и грамотно формулировать свое мнение на государственном языке, чтобы эффективно готовиться к проведению уроков на государственном языке;

узнают о предметно-языковом интегрированном обучении как средстве развития речевой компетентности.

Как будет проходить курс? Обучение проходит на сайте образовательной онлайн-инициативы "Є-мова". После регистрации на курсе учитель получит доступ к видеолекциям, задачам, дополнительным материалам и рекомендованной литературе согласно темам занятий.

Продолжительность программы – 20 часов. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Какой документ получит учитель после учебы? Для получения сертификата необходимо прослушать все лекции, выполнить задания для практической работы, ознакомиться с рекомендациями по самостоятельной проработке и сдать успешно тесты курса (необходимо набрать не менее 61 балла).