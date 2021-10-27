Онлайн-курс повышения квалификации предназначен для учителей по изучению украинского языка как государственного и поможет учителям биологии, химии, физики и математики школ с обучением на языках национальных меньшинств.
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Он поможет повысить уровень владения государственным языком и будет способствовать развитию эффективной коммуникации.
Чему научатся учителя:
- научатся определять языковые потребности, цели и ключевые методы их достижения;
- получать знания о повышении речевой компетентности;
- улучшать умение четко, логично и грамотно формулировать свое мнение на государственном языке, чтобы эффективно готовиться к проведению уроков на государственном языке;
- узнают о предметно-языковом интегрированном обучении как средстве развития речевой компетентности.
Как будет проходить курс? Обучение проходит на сайте образовательной онлайн-инициативы "Є-мова". После регистрации на курсе учитель получит доступ к видеолекциям, задачам, дополнительным материалам и рекомендованной литературе согласно темам занятий.
Продолжительность программы – 20 часов. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.
Какой документ получит учитель после учебы? Для получения сертификата необходимо прослушать все лекции, выполнить задания для практической работы, ознакомиться с рекомендациями по самостоятельной проработке и сдать успешно тесты курса (необходимо набрать не менее 61 балла).