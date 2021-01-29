Внедрение профессионального стандарта учителя должно быть постепенным, с четким пониманием этапов и системной коммуникацией. И нельзя оценивать учителей по ним, пока они не получат время и возможности для подготовки. А на это уйдет около трех лет.

Источник: "Новая украинская школа"

Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала в интервью, почему период внедрения нового профстандарта не может быть меньше, чем 3 года, и как сегодня учителя могут использовать этот документ для своей пользы.

Интересно Каким является идеальный учитель в Украине: интересные результаты опроса от МОН

По ее словам, на внедрение стандарта оптимально стоит дать от 3 до 5 лет.

Учителей нельзя оценивать по новому профстандарту, пока они не получат время и возможности для соответствующей подготовки. От этого зависит успешность восприятия и применения профстандарта,

– заявила Гриневич.

Бывшая министр убеждена, что МОН должен разработать четкую последовательность внедрения профстандарта:

Шаг 1. Стандарт должен стать основой для пересмотра образовательных программ подготовки учителей.

Особенно к этому надо привлечь внимание всех университетов, которые готовят учителей. Ведь программы всегда динамично меняются, поэтому в уже аккредитованные программы можно вносить новые элементы стандарта.

Шаг 2. Обновление программ повышения квалификации учителей.

Учителя обязаны в течение 5-ти лет пройти 150 часов повышения квалификации. Здесь важно, чтобы организации, которые будут предлагать выбор курсов, могли четко указать, развитие какой компетентности учителя они готовы предложить.

Например, если учитель решит улучшить свои навыки в конкретной компетентности, то провайдеры повышения квалификации, предлагая курс, заявят его под определенным кодом, который указан по этой компетентности или отдельным ее составляющим в стандарте,

– рассказала Гриневич.

Она добавила, что для того, чтобы сформировалось достаточное количество образовательных программ, которые будут соответствовать стандарту, тоже нужно время. Потому эти три года необходимы.

Шаг 3. Интеграция в систему оценивания преподавания.

По словам Гриневич, работа с профессиональным стандартом для учителей должна начинаться с того, что педагог самостоятельно анализирует владение предлагаемыми компетентностями. Так как каждый человек лучше всего чувствует, чего ему не хватает.

Она добавила, что после того, как учителя в течение трех лет будут получать повышение квалификации на основе предложений, основанных на новом профстандарте, этот документ можно будет применять для обязательной аттестации.

Экс-министр убеждает, что нужно дать время учителям, чтобы сформировать свое повышение квалификации на основе нового профессионального стандарта. А неправильное внедрение стандарта повлечет справедливое сопротивление учителей и не будет способствовать их профессиональному развитию.

Гриневич подчеркнула, что с введением профессионального стандарта каждый учитель должен требовать две вещи:

получить предложение повышения квалификации в соответствии с новым профстандартом;

никто не имеет права оценивать профессиональный уровень учителя через призму нового профессионального стандарта в течение ближайших лет.

Что известно о новом профессиональном стандарте учителя

Профессиональный стандарт учителя – это документ, к созданию которого привлекли учителей, представителей вузов, общественных организаций, экспертов и тому подобное. Он не просто описывает все необходимые профессиональные и общие компетенции, а также закладывает основу для разработки учебных программ для повышения квалификации учителей.

Профстандарт учителя воплощает современный подход к определению общих компетентностей педагога. В частности, в них вошли гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская компетентность.

Перечень профессиональных компетентностей в профстандарте: