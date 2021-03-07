Вакцинация от COVID-19 в Украине уже началась, но сначала прививки получат медики и военные. При этом учителей Минздрав планирует провакцинировать уже к началу нового учебного года.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

К теме Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

"То, что касается педагогов, мы должны это сделать (вакцинировать, – ред.) до начала нового учебного года. Так мы и планируем сделать", – сказал министр.

Известно, что педагогов будут вакцинировать мобильные бригады прямо в школах, поэтому им не нужно предварительно регистрироваться на прививки.

Коротко о вакцинации в Украине

С начала кампании вакцинации в стране первую дозу препарата получили более 12 тысяч человек.

Украина вакцинируется препаратом Covishield от AstraZeneca, который производится в Индии.

Для рационального использования избыточных доз вакцин в Украине МОЗ позволило делать прививки людям не из приоритетного списка.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала