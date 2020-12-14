Директора учебных заведений не могут требовать от педагога подтверждения отрицательного результата тестирования благодаря ПЦР-тесту, если у него нет симптомов заболевания COVID-19 в течение трех дней.

Согласно Стандарту медицинской помощи, определены только три критерия завершения амбулаторно-поликлинического лечения коронавируса, сообщает Киевская городская организация профсоюза работников образования.

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В частности, требовать отрицательный тест на коронавирус не могут в следующих случаях:

при отсутствии клинических проявлений заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов;

при отсутствии клинических проявлений заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты постановки материала (в случае положительного результата на COVID-19 методом ПЦР);

отсутствие симптомов COVID-19 при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

И, в профсоюзе добавляют, что при наличии хотя бы одного из этих критериев педагог может прекратить самоизоляцию и лечение.

К слову, правительство приняло решение о введении усиленного карантина с 8 до 24 января. Учебным заведениям посоветовали установить на это время каникулы ради безопасности детей. Однако в МОН заявили, что учеников можно обучать дистанционно при локдауне.