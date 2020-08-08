Перед началом нового учебного года учителя не будут сдавать тест на коронавирус в принудительном порядке. Минздрав не видит в этом целесообразности и необходимости.

Тестирование будут проводить только в случае появления симптомов или если учитель является контактным лицом с тем, у кого COVID-19 уже подтвердили. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости. В конце концов, учителя не являются категорией лиц, которые по постановлению Кабмина должны сдавать тест на коронавирус.

У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей – его нет,

– сообщил Степанов.

Рекомендации Минздрава к старту нового учебного года

Министерство здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко разработали временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в школах в период карантина.

Главная задача: обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

Для соблюдения социального дистанцирования в школах рекомендуется:

открыть несколько входов;

увеличить расстояние между партами;

для организованного движения по коридорам нанести на пол специальную разметку;

адаптировать большие помещения – актовые залы и коридоры – для нужд обучения;

проводить занятия на открытом воздухе.

Все школы нужно обеспечить средствами для дезинфекции и масками, а также оборудовать места для обработки рук.



Рекомендации Минздрава по обучению во время пандемии / Инфографика 24 канала