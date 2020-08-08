Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед 1 сентября
Перед началом нового учебного года учителя не будут сдавать тест на коронавирус в принудительном порядке. Минздрав не видит в этом целесообразности и необходимости.
Тестирование будут проводить только в случае появления симптомов или если учитель является контактным лицом с тем, у кого COVID-19 уже подтвердили. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
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Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости. В конце концов, учителя не являются категорией лиц, которые по постановлению Кабмина должны сдавать тест на коронавирус.
У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей – его нет,
– сообщил Степанов.
Рекомендации Минздрава к старту нового учебного года
Министерство здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко разработали временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в школах в период карантина.
Главная задача: обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.
Для соблюдения социального дистанцирования в школах рекомендуется:
- открыть несколько входов;
- увеличить расстояние между партами;
- для организованного движения по коридорам нанести на пол специальную разметку;
- адаптировать большие помещения – актовые залы и коридоры – для нужд обучения;
- проводить занятия на открытом воздухе.
Все школы нужно обеспечить средствами для дезинфекции и масками, а также оборудовать места для обработки рук.
Рекомендации Минздрава по обучению во время пандемии / Инфографика 24 канала