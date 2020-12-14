Учителей научат выявлять семьи, где дети страдают от домашнего насилия, – Кулеба
В Украине хотят научить учителей выявлять семьи, где дети страдают от домашнего насилия. Для этого в Офисе Уполномоченного президента по правам детей создадут программу обучения для педагогов.
То есть учителей будут учить по специальной программе, которая поможет понять, кто из учеников нуждается в помощи. Об этом Николай Кулеба рассказал изданию "112".
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По данным Национальной полиции, в 2020 году поступило вдвое больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия. В частности, это и случаи, когда насилие совершается между взрослыми, а ребенок является свидетелем.
Но представим, сколько таких обращений не поступает. Мы планируем проводить работу с учителями, будет специальная программа обучения, как общаться с детьми и как выявлять случаи, когда детям нужна помощь,
– отметил Николай Кулеба.
Когда начнут обучать учителей, Кулеба не уточнил.
Кулеба отметил, что сейчас в Украине работают 54 группы быстрого реагирования на факты домашнего насилия. Они состоят из сотрудников отделений полиции и патрульных и работают круглосуточно.
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