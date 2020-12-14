В Украине хотят научить учителей выявлять семьи, где дети страдают от домашнего насилия. Для этого в Офисе Уполномоченного президента по правам детей создадут программу обучения для педагогов.

То есть учителей будут учить по специальной программе, которая поможет понять, кто из учеников нуждается в помощи. Об этом Николай Кулеба рассказал изданию "112".

Читайте также Детали о каникулах в школах, скандалах, платном ВНО и зарплатах учителей: итоги недели в образовании

По данным Национальной полиции, в 2020 году поступило вдвое больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия. В частности, это и случаи, когда насилие совершается между взрослыми, а ребенок является свидетелем.

Но представим, сколько таких обращений не поступает. Мы планируем проводить работу с учителями, будет специальная программа обучения, как общаться с детьми и как выявлять случаи, когда детям нужна помощь,

– отметил Николай Кулеба.

Когда начнут обучать учителей, Кулеба не уточнил.

Кулеба отметил, что сейчас в Украине работают 54 группы быстрого реагирования на факты домашнего насилия. Они состоят из сотрудников отделений полиции и патрульных и работают круглосуточно.