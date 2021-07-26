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К теме Надбавка учителям и уменьшение рабочих часов: нововведение об организации инклюзивного обучения
Обучение будет проходить на платформе "МКФ для инклюзивного образования" дистанционно.
Объем онлайн-программы – 30 часов, что соответствует 1 кредиту ЕКТС (система, которая позволяет количественно оценить учебные программы, дисциплины и нагрузки учителя).
Программа содержит
- международные и отечественные стандарты основных принципов в сфере обеспечения права на равный доступ к качественному образованию;
- применение МКФ (международной классификации функционирования) для организации инклюзивной образовательной среды;
- практику активного наблюдения для выявления сильных сторон и потенциальных ограничений в обучении детей;
- выявления в образовательном процессе барьеров и облегчающих факторов с помощью учебного тренажера.
В программе говорится, что цель инклюзивного образования – создать условия, при которых каждый ребенок сможет учиться в соответствии с полнотой своих возможностей.
То есть учителей научат обеспечивать условия и создавать благоприятную среду как в учебных заведениях, так и за их пределами на основе партнерства между педагогами, родителями и детьми.
Чему научат учителей
Перечень компетенций, что совершенствоваться:
- способность к критическому мышлению;
- способность применять знания в практических ситуациях;
- способность учиться и овладевать знаниями с целью реагирования на вызовы в профессии;
- способность к поиску, обработке и анализу информации из различных источников;
- способность оценивать риски и принимать обоснованные решения;
- способность анализировать и предотвращать проблемы;
- способность к межличностному взаимодействию с учениками;
- способность ценить и уважать многообразие;
- способность действовать ответственно и сознательно.
- навыки наблюдения за ребенком во время различных видов деятельности и участия с целью формирования целостного видения личности;
- навыки фиксировать (отмечать) сильные стороны ребенка, его потенциал, а также трудности в деятельности и участии;
- навыки выявления барьеров в окружающей среде, которые могут мешать полному и эффективному участию ребенка в жизни школы/класса и учебном процессе наравне с другими;
- способность обеспечивать участие и деятельность всех учеников во время преподавания учебных предметов в условиях инклюзивного обучения;
- способность создавать безопасную, безбарьерную, инклюзивную образовательную среду для всех соискателей дошкольного и начального образования и их родителей на основе использования МКФ.
- способность ориентироваться на потребности ученика в образовательном процессе;
- способность обеспечивать воспитание на ценностях в условиях инклюзивного обучения.
К слову, правительство планирует отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.