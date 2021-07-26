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К теме Надбавка учителям и уменьшение рабочих часов: нововведение об организации инклюзивного обучения

Обучение будет проходить на платформе "МКФ для инклюзивного образования" дистанционно.

Объем онлайн-программы – 30 часов, что соответствует 1 кредиту ЕКТС (система, которая позволяет количественно оценить учебные программы, дисциплины и нагрузки учителя).

Программа содержит

международные и отечественные стандарты основных принципов в сфере обеспечения права на равный доступ к качественному образованию;

применение МКФ (международной классификации функционирования) для организации инклюзивной образовательной среды;

практику активного наблюдения для выявления сильных сторон и потенциальных ограничений в обучении детей;

выявления в образовательном процессе барьеров и облегчающих факторов с помощью учебного тренажера.

В программе говорится, что цель инклюзивного образования – создать условия, при которых каждый ребенок сможет учиться в соответствии с полнотой своих возможностей.

То есть учителей научат обеспечивать условия и создавать благоприятную среду как в учебных заведениях, так и за их пределами на основе партнерства между педагогами, родителями и детьми.

Чему научат учителей

Перечень компетенций, что совершенствоваться:

способность к критическому мышлению;

способность применять знания в практических ситуациях;

способность учиться и овладевать знаниями с целью реагирования на вызовы в профессии;

способность к поиску, обработке и анализу информации из различных источников;

способность оценивать риски и принимать обоснованные решения;

способность анализировать и предотвращать проблемы;

способность к межличностному взаимодействию с учениками;

способность ценить и уважать многообразие;

способность действовать ответственно и сознательно.

навыки наблюдения за ребенком во время различных видов деятельности и участия с целью формирования целостного видения личности;

навыки фиксировать (отмечать) сильные стороны ребенка, его потенциал, а также трудности в деятельности и участии;

навыки выявления барьеров в окружающей среде, которые могут мешать полному и эффективному участию ребенка в жизни школы/класса и учебном процессе наравне с другими;

способность обеспечивать участие и деятельность всех учеников во время преподавания учебных предметов в условиях инклюзивного обучения;

способность создавать безопасную, безбарьерную, инклюзивную образовательную среду для всех соискателей дошкольного и начального образования и их родителей на основе использования МКФ.

способность ориентироваться на потребности ученика в образовательном процессе;

способность обеспечивать воспитание на ценностях в условиях инклюзивного обучения.

К слову, правительство планирует отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.