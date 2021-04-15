По данным Минздрава, вакцина этого производства Sinovac Biotech поступила в Украину 25 марта 2021 года.

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Министр здравоохранения отметил, что жизнь продолжается, и нужно проводить ВНО, чтобы дети заканчивали школы, поступали в университеты, реализовывали свои мечты.

Поэтому проведение ВНО является очень важным процессом. Соответственно наша обязанность защитить тех, кто вовлечен в проведение оценки, поэтому призываем педагогов вакцинироваться,

– отметил Максим Степанов.

Вместе с тем министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что проведение ВНО с соблюдением мер безопасности является важным и необходимым этапом для начала вступительной кампании 2021 года.

Он отметил, что вакцинация будет происходить добровольно. Основная задача – организовать безопасные условия для прохождения тестирования.

Да, учителей будут вакцинировать организовано мобильными бригадами по иммунизации. Формировать списки желающих вакцинироваться и планировать график выездов мобильных бригад будут региональные координаторы по вакцинации.

В Минздраве добавили, что через 28 дней после введения первой дозы работников образования вакцинируют второй дозой из этой же партии вакцин CoronaVac. То есть за каждым привитым первой дозой будет зарезервирована вторая доза.

Отметим, что основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и продлится до 15 июня.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Кого еще будут вакцинировать в первую очередь:

Кроме работников образования, привлеченных к ВНО, первой партией вакцины CoronaVac будут прививать также:

маломобильные группы населения, и тех, кто за ними ухаживает,

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио,

сотрудников патрульной полиции и Государственной миграционной службы.

Что известно о китайской вакцине: