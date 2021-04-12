Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль вакцины CoronaVac.

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Когда будут вакцинировать учителей? По словам Ляшко, ожидается, что прививка китайским препаратом начнется со следующей недели. Вакцину будут отправлять в регионы с 12 апреля, а делать прививки начнут со вторника, 13 апреля.

ВНО в Украине стартует с 21 мая тестированием по химии, а закончиться 15 июня – последнее ВНО по географии. Всего на ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч школьников.

Кого в первую очередь будут вакцинировать вакциной CoronaVac

Маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году.

Олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Играх в 2021 году.

Сотрудников патрульной полиции.

Вакцина CoronaVac идет на маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают. Это та вакцина, которая сейчас проходит лабораторный контроль. Также будем вакцинировать CoronaVac работников, которые будут проводить внешнее независимое оценивание в 2021 году,

– отметил Ляшко.

Он пояснил, что вакцина CoronaVac поставляется в однодозных флаконах, что облегчает процесс логистики. Также срок между двумя прививками этой вакциной меньше, чем у вакцины AstraZeneca – от 12 до 28 дней.

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