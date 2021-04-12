Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль вакцины CoronaVac.
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Когда будут вакцинировать учителей? По словам Ляшко, ожидается, что прививка китайским препаратом начнется со следующей недели. Вакцину будут отправлять в регионы с 12 апреля, а делать прививки начнут со вторника, 13 апреля.
Кого в первую очередь будут вакцинировать вакциной CoronaVac
- Маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.
- Работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году.
- Олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Играх в 2021 году.
- Сотрудников патрульной полиции.
Вакцина CoronaVac идет на маломобильные группы населения и лиц, которые за ними ухаживают. Это та вакцина, которая сейчас проходит лабораторный контроль. Также будем вакцинировать CoronaVac работников, которые будут проводить внешнее независимое оценивание в 2021 году,
– отметил Ляшко.
Он пояснил, что вакцина CoronaVac поставляется в однодозных флаконах, что облегчает процесс логистики. Также срок между двумя прививками этой вакциной меньше, чем у вакцины AstraZeneca – от 12 до 28 дней.
Что известно о китайской вакцине CoronaVac
- В конце 2020 года Украина заключила контракт на поставку 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovak.
- 25 марта Украина получила первые 215 тысяч доз этой вакцины, заз препарат проходит лабораторный контроль.
- Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
- В Минздраве заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.