Учителей из Прикарпатья, у которых обнаружили поддельные COVID-сертификаты, отстранили от работы

В городе Коломыя на Ивано-Франковщине у нескольких педагогов обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Сейчас двух учителей уже отстранили от работы.

Руководитель управления образования Коломыйского городского совета Любомир Бордун рассказал, что у четырех работников образования обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Педагоги сотрудничают с полицией и дают показания.

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По его словам, двух педагогов уже отстранили от работы. В то же время информации еще о двух преподавателях пока нет.

Чиновник отметил, что решение об отстранении от работы педагогов принимают руководители учебных заведений.

Думаю, те люди, которые сделали поддельные COVID-сертификаты, сейчас жалеют об этом. К сожалению, поддельных COVID-сертификатов очень много, и руководители образовательных учреждений не могут их проверить, кроме тех, которые есть в "Дия",

– добавил Бордун.

Он считает, что педагоги сегодня оказались в непростой ситуации. Поэтому Любомир Бордун планирует обратиться к руководству Минздрава и Минобразования с тем, что карантинные меры следует ослабить для работы учебных заведений в красной зоне эпидопасности.

Известно, что сейчас в Коломыйской общине в обычном режиме работают только два учебных заведения, где 100% работников вакцинировано. Еще 13 учебных заведений работают в режиме онлайн, кроме 1 – 4 классов.

К слову, по состоянию на 10 ноября почти 10 тысяч работников учебных заведений отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации. Сейчас Киевщина в топе областей, которые отстранили больше всего педагогов – 800 работников.

Сколько непривитых учителей отстранили по областям:

Ровно – более тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – более трех сотен невакцинированных работников школ.

Черновцы – 378 непривитых педагогов.

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работников детских садов.

Днепр – 99 работников школ города.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя)

Волынь – 995 невакцинированных работников (в частности – 348 воспитатели и 647 работников школ).

Кропивницкий – более полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).

Черкассы – более полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 человек (из них – 502 работники школ, 20 работников из интернатов).

Запорожье – 584 невакцинированных педагогов.

Отметим, что данные об отстранении работников были обнародованы по состоянию на 8 ноября. Поэтому за три дня они могли измениться – учителя за это время имели возможность сделать одну дозу вакцинации против COVID-19.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.