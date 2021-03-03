Директора и учителя не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дия". А все из-за того, что они относятся к той категории людей, которых будут вакцинировать мобильные бригады сразу на местах.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что педагогов будут вакцинировать мобильными бригадами прямо в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь.

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По его словам, работников образования в "Дии" не регистрируют. Сейчас там есть только запись в лист ожидания.

Если вы – работник образования, вас в списки подаст работодатель. А школы мы хотим охватить мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы,

– заявил Ляшко.

Так, директор столичной школы Дмитрий Ламза написал в фейсбуке, что также пытался записаться на вакцинацию.

"Я за вакцинацию! Готов ее пройти даже сейчас! Попытался зарегистрироваться на вакцинацию через приложение "Дия". Но не смог, потому что моя должность и профессия важны и уже обо мне позаботились", – подчеркнул директор.

К слову, в Украине уже запустили возможность записаться на вакцинацию через приложение "Дия". Подробнее о том, как это можно сделать – читайте по ссылке.

Вакцинация в Украине: главное

24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

25 февраля на Донбассе начали вакцинацию украинских военных против COVID-19.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек. Среди них и министр здравоохранения Максим Степанов. А уже 2 марта получил прививку от коронавируса и президент Владимир Зеленский.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев. По состоянию на утро 3 марта прививки получили почти 7 тысяч человек.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала