Учитель занялся сексом с ученицей 8 класса в гимназии на Житомирщине: приговор суда

Учитель информатики занялся сексом с ученицей 8 класса, которой не было и 16 лет. Произошло это в Народицкой гимназии на Житомирщине. Суд признал учителя виновным и приговорил его к одному году ограничения свободы.

А все из-за того, что в суде подозреваемый и потерпевшая заключили соглашение о примирении, ведь якобы секс состоялся по соглашению сторон.

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По данным суда, учитель и школьница на территории гимназии дважды занимались сексом. Впервые это произошло в декабре 2020 года, затем – в январе 2021.

Следствие установило, что учитель информатики и ученица имели интим в подсобном помещении гимназии. В решении суда говорится, что педагог занялся сексом с несовершеннолетней с ее согласия.

Учитель информатики, реализуя свой преступный умысел в отношении секса с несовершеннолетней, по ее добровольному согласию вступил с ней в половое сношение. Сначала между ними был оральный секс, а после этого – естественный половой акт,

– говорится в приговоре суда.

Учитель во время заседания признал свою вину и попросил суд утвердить соглашение о примирении между ним и потерпевшей.

Интересно, что представители школьницы не отрицали этого. Поэтому суд признал учителя виновным и присудил ему лишь один год ограничения свободы.

К слову, в Винницкой области разгорелся секс-скандал в школе. Там 30-летняя учительница закрутила роман с учеником старших классов. Но директор школы, который и был мужем учительницы, застукал их во время любовных утех. Детали истории – по ссылке.