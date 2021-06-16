Что делать, если учитель ударил ребенка: важные советы родителям

В последнее время в сети все чаще встречаются случаи буллинга в школах, когда учителя поднимают руку на ребенка. Как вести себя родителям в таких ситуациях и куда обращаться, если педагог ударил их ребенка - читайте в статье.

Юристы и эксперты дали разъяснения и советы родителям относительно того, как действовать в подобных ситуациях.

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Что делать родителям, если учитель ударил их ребенка

Что советует образовательный омбудсмен

Сергей Горбачев отмечает, что если учитель ударил ученика, то надо сразу подать заявление в полицию, поскольку здесь речь может идти об уголовном правонарушении.

Также нужно написать заявление на имя руководителя учреждения образования, чтобы он провел служебное расследование относительно нарушения педагогической этики и после этого принял решение (отстранил учителя, объявил выговор или уволил),

– говорит омбудсмен.

Ведь с учителем могут расторгнуть трудовой договор в случае совершения им аморального проступка.

Совет от юриста

В то же время юрист ОО "Родители SOS" Роман Корсун уверяет, что сначала обращаться необходимо именно к директору школы. А заявление в полицию следует подавать, если есть необходимость в ускорении решения ситуации.

Случаи увольнений из-за аморальных проступков есть. Их часто пытаются оспорить – дела даже доходят до Верховного Суда. А он четко указывает, какие действия аморальны и за что учителя должны уволить,

– сказал юрист.

По его словам, был случай, когда учительница периодически кричала на детей и оскорбляла их. Повезло, что ученикам удалось все записать на диктофон, и за это учительницу уволили.

Психология: как буллинг влияет на ребенка

Психолог Елена Петрушкевич говорит, что:

иногда ребенку может быть страшно,

к нему могут возвращаются воспоминания,

он не может не думать о том, что произошло,

он чувствует себя виноватым, даже если все ему говорят, что это не так.

В таких случаях эксперт советует обратиться к психологу или психотерапевту.

"Ребенку надо объяснить, что с такими эмоциями надо работать – они сами не проходят. В этой ситуации следует говорить с ребенком. Также надо защищать ребенка – он должен понимать, что родители делают все, чтобы он чувствовал себя в безопасности ", – объяснила психолог.

Случаи буллинга от учителей в школах