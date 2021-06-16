Что делать, если учитель ударил ребенка: важные советы родителям

В последнее время в сети все чаще встречаются случаи буллинга в школах, когда учителя поднимают руку на ребенка. Как вести себя родителям в таких ситуациях и куда обращаться, если педагог ударил их ребенка - читайте в статье.
Юристы и эксперты дали разъяснения и советы родителям относительно того, как действовать в подобных ситуациях.
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Что делать родителям, если учитель ударил их ребенка
Что советует образовательный омбудсмен
Сергей Горбачев отмечает, что если учитель ударил ученика, то надо сразу подать заявление в полицию, поскольку здесь речь может идти об уголовном правонарушении.
Также нужно написать заявление на имя руководителя учреждения образования, чтобы он провел служебное расследование относительно нарушения педагогической этики и после этого принял решение (отстранил учителя, объявил выговор или уволил),
– говорит омбудсмен.
Ведь с учителем могут расторгнуть трудовой договор в случае совершения им аморального проступка.
Совет от юриста
В то же время юрист ОО "Родители SOS" Роман Корсун уверяет, что сначала обращаться необходимо именно к директору школы. А заявление в полицию следует подавать, если есть необходимость в ускорении решения ситуации.
Случаи увольнений из-за аморальных проступков есть. Их часто пытаются оспорить – дела даже доходят до Верховного Суда. А он четко указывает, какие действия аморальны и за что учителя должны уволить,
– сказал юрист.
По его словам, был случай, когда учительница периодически кричала на детей и оскорбляла их. Повезло, что ученикам удалось все записать на диктофон, и за это учительницу уволили.
Психология: как буллинг влияет на ребенка
Психолог Елена Петрушкевич говорит, что:
- иногда ребенку может быть страшно,
- к нему могут возвращаются воспоминания,
- он не может не думать о том, что произошло,
- он чувствует себя виноватым, даже если все ему говорят, что это не так.
В таких случаях эксперт советует обратиться к психологу или психотерапевту.
"Ребенку надо объяснить, что с такими эмоциями надо работать – они сами не проходят. В этой ситуации следует говорить с ребенком. Также надо защищать ребенка – он должен понимать, что родители делают все, чтобы он чувствовал себя в безопасности ", – объяснила психолог.
Случаи буллинга от учителей в школах
- В Каменце-Подольском родители учеников 2 класса школы №14 пожаловались на учительницу. Выяснилось, что педагог издевалась над их детьми. В частности, заставила одну ученицу съесть бумагу и била ее головой о парту. Детали – в статье.
- А на Львовщине учительница информатики заставляла ученика 7 класса есть бумагу и угрожала ему ножом. У школьника не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему ребенку писать собственной кровью. Шокирующие детали – читайте в статье.
- Учительница младших классов на Закарпатье во время урока дергала ученика за волосы. Все закончилось громким скандалом в школе и увольнением учительницы. Смотрите видео и детали – по ссылке.
- А в Запорожье ситуация с буллингом закончилась трагически – там повесилась школьница. Она оставила предсмертную записку, в которой рассказала о травле со стороны учителей и сверстников. Детали – читайте в статье.
- В Запорожье мальчик пожаловался родителям на насилие воспитательницы в его садике. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки.