Учитель химии Новопечерской школы в Киеве Иван Заболотский создал ритмичную песню, с помощью которой дети лучше запоминают материал по химии. В частности, она помогает лучше и легче изучать элементы таблицы Менделеева.

Учитель тему на знание последовательности химических элементов "спрятал" во взрывной рок-хит We Will Rock You группы Queen, сообщает издание "Освіторія".

"Раньше для закрепления этого материала мои ученики писали много химических диктантов, но это было для них скучно. Мне же хотелось, чтобы школьники сдружились с таблицей и изучали ее самостоятельно", – говорит Иван Заболотский.

Как появилась идея создать песню? Учитель рассказал, что однажды он делал дома презентацию с химическим диктантом для урока под сопровождение песен Scorpions, Queen и The Beatles. Так, он открыл таблицу Менделеева и задумался об элементах.

В тот момент из колонки раздавалось: "We will – we will – rock you!"Видимо, это выглядело очень забавно: взрослый человек лежит в постели с таблицей химических элементов перед глазами и под громкую музыку простукивает ритм ладонями по колену. А потом меня внезапно озарило: названия элементов идеально ложатся на мелодию куплета: гидроген, гелий, литий, бериллий,

– сказал Учитель.

Так и родилась химическая песня в стиле рок-мнемотехники.

Уже на следующий день учитель предложил детям эту песню с 20 первыми химическими элементами. Сперва Иван Заболотский пропел сам, отбивая ритм ладонями, а потом предложил ученикам приобщиться, глядя на таблицу Менделеева. Детям понравилось.

Песня, которая помогает изучать таблицу Менделеева: смотрите видео

Впоследствии песня стала школьным хитом. Ученики самостоятельно подбирали мелодию на пианино, гитаре и исполняли с одноклассниками песенку.

Каковы преимущества песенной таблицы Менделеева? Дети надолго запоминают порядковый номер химических элементов, распевая песню. Благодаря этому можно без заглядывания в таблицу определить количество электронов в атоме элемента, заряд ядра и валентность.

"Одна из моих учениц — семиклассниц даже исправила одного из учителей, который ошибся с порядковым номером элемента: "я точно помню – так поем в песне", – рассказал учитель.