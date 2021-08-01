Учитель с Полтавщины покорил сеть танцем с выпускниками: вирусное видео
Источник:BBC News Украина
Учитель истории и правоведения Василий Маслей из села Маячка Полтавской области станцевал с выпускниками и коллегами зажигательный танец. Недавно он выиграл конкурс и станет директором школы.
Видео с танцем молодого учителя за месяц набрало более 1 миллиона просмотров в фейсбуке и 25 тысяч лайков. СМИ пообщались с ним и узнали больше о его увлечениях.
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Видео с более чем миллионом просмотров
Зажигательный танец учителя с учениками опубликовали на странице Нехворощанской общины еще 29 июня. С тех пор оно разнеслось по сети и имеет более полутора тысяч комментариев. В основном пользователи выражают восхищение креативом Василия Маслея.
Правда, была и критика из-за выбора музыки. Для танца выбрали российскую песню "Федерико Феллини" группы Galibri & Mavik.
Василий Маслей танцует с выпускниками: смотрите видео
Василий Маслей рассказал, что на подготовку номера вместе с коллегами потратил всего одну неделю.
Учитель каждый год придумывает танцевальные номера
Впервые учитель станцевал четыре года назад. В 2017 году Василий Маслей устроил выпускникам подарок – вместе с другими учителями станцевал для детей под песню Эдит Пиаф.
Публика настолько тепло отреагировала, что с тех пор учитель с коллегами каждый год готовят танцевальные номера.
Несколько недель назад Василий Маслей выиграл конкурс на должность директора школы. В начале августа он формально возглавит школу.