Видео с танцем молодого учителя за месяц набрало более 1 миллиона просмотров в фейсбуке и 25 тысяч лайков. СМИ пообщались с ним и узнали больше о его увлечениях.

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Видео с более чем миллионом просмотров

Зажигательный танец учителя с учениками опубликовали на странице Нехворощанской общины еще 29 июня. С тех пор оно разнеслось по сети и имеет более полутора тысяч комментариев. В основном пользователи выражают восхищение креативом Василия Маслея.

Правда, была и критика из-за выбора музыки. Для танца выбрали российскую песню "Федерико Феллини" группы Galibri & Mavik.

Василий Маслей танцует с выпускниками: смотрите видео

Василий Маслей рассказал, что на подготовку номера вместе с коллегами потратил всего одну неделю.

Учитель каждый год придумывает танцевальные номера

Впервые учитель станцевал четыре года назад. В 2017 году Василий Маслей устроил выпускникам подарок – вместе с другими учителями станцевал для детей под песню Эдит Пиаф.

Публика настолько тепло отреагировала, что с тех пор учитель с коллегами каждый год готовят танцевальные номера.

Несколько недель назад Василий Маслей выиграл конкурс на должность директора школы. В начале августа он формально возглавит школу.