В частности, по словам экспертов, во время обучения сверхважна атмосфера в коллективе и профессиональное руководство.

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Лучший учитель Украины, который победил в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine 2017, учитель физики и астрономии в Черновцах Пауль Пшеничка, рассказал об основных проблемах учителей, которые испытал на собственном опыте.

Три основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские учителя

Пауль Пшеничка подчеркнул, что учителя сталкиваются с такими проблемами:

Низкая оплата работы

По его словам, сколько бы власть ни хвалила изменения по зарплате учителя, этот вопрос все равно остается насущным и нерешенным.

Для продуктивной и качественной работы учителю нужен интернет, хороший компьютер, он должен быть нормально одет, иметь деньги на транспорт и т. д,

– отметил Пшеничка.

Педагог добавил, что в некоторых странах даже доплачивают на эти расходы. Например, украинка, которая переехала в Китай и преподает там китайский, рассказала, что там учителям дополнительно оплачивают жилье и коммунальные услуги.

Лишняя потеря времени на посторонние вещи

По словам Пшенички, свободное время учителя – это его золотой ресурс, и его нельзя трогать.

Но сейчас этот ресурс просто дерибанят: учитель должен писать и заполнять огромное количество бумаг, он должен сидеть на множестве совещаний и педсоветах,

– подчеркнул учитель.

Не надлежащие условия для работы учителя

Учитель физики сказал, что он должен иметь лаборанта, но его никогда нет.

"У меня должен быть полноценный кабинет, а он сейчас неукомплектованный! Химия, биология, физика, труд – все эти предметы нуждаются в специальном оборудовании”, – пояснил Пауль Пшеничка.

К слову, в Украине с 1 по 22 апреля длился последний этап Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2021". Победу в конкурсе одержали 12 учителей в различных номинациях, им будет присвоено звание "Заслуженный учитель Украины".