Детский омбудсмен Николай Кулеба убежден, что учителю важно налаживать с ребенком доверительные отношения и интересоваться его жизнью. Ведь только педагог может распознать, что дома ребенок страдает от насилия или имеет мысли о суициде.

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба считает, что главная причина детских самоубийств – равнодушие взрослых. И если родители только требуют и дисциплинируют, но не интересуются жизнью ребенка, то это может привести к серьезным проблемам.

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По его словам, ребенок чувствует себя одиноким и брошенным, когда родители только чего-то требуют, а не являются друзьями для своего чада. В такие моменты ребенок начнет думать: "Меня все бросили, в школе травят".

Подобные обстоятельства могут давить настолько сильно, что в итоге возникнет желание покончить с жизнью. Тем более что некоторые социальные сети иногда подстрекают и доводят ребенка до такого состояния,

– говорит эксперт.

Детский омбудсмен признался, что он постоянно интересуется у своих детей, счастливы ли они, и просит объяснить, почему.

"Дети должны знать и чувствовать, что их любят. Спрашивать стоит не только об оценках в школе, но и о чувствах, говорить о тех вещах, которые их беспокоят. Это важно", – добавляет он.

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Кроме того, Николай Кулеба сделал акцент на роли учителя в процессе воспитания ребенка.

Меня всегда удивляет, когда учитель говорит: "Я не должен воспитывать, это задача родителей". Но если вы педагог, которого ребенок уважает – это уже воспитательное воздействие, не забывайте о нем,

– говорит он.

Кулеба подтверждает, что сегодня учителя имеют ощутимое влияние, и именно это может помочь распознать какие-то вопиющие вещи, которые происходят с учеником.

К примеру:

если ребенок стал замкнутым,

потерял мотивацию к обучению,

совершает непонятные поступки,

проявляет агрессию и тому подобное.

По мнению омбудсмена, только доверительные отношения с учителем дадут возможность узнать, что происходит.

Если в жизни школьника происходит сексуальное насилие, особенно дома, только учитель может распознать, разоблачить такие факты и защитить ребенка. Поэтому так важно работать с педагогами, ведь их действия и отношение могут спасти жизнь,

– подытожил Николай Кулеба.

К слову, в Украине возросло количество подростковых самоубийств, многие из таких случаев связывают с так называемыми "группами смерти" в соцсетях. Там дети получают опасные задания.

Среди них – "выпей 40 таблеток, и посмотри, что будет", что запустили в тиктоке. Поэтому детский омбудсмен Николай Кулеба поддержал инициативу учителей о запрете этой соцсети.