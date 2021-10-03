Учитель – это о большой семье, – Зеленский поздравил педагогов с Днем учителя

Владимир Зеленский поздравил педагогов с Днем учителя. В 2021 году в Украине этот праздник отмечают 3 октября.

Украинский лидер подчеркнул, что учитель – это не только о том, чтобы дать знания. Его миссия является намного глобальнее.

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Учитель – это не только о том, чтобы дать знания. Учитель – это о большой семье, где каждый ученик становится твоим ребенком,

– заявил Зеленский.

Президент адресовал самые теплые поздравления "всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца и души".

Президент уже поздравил отца

Зеленский рассказал, что еще в пятницу, 1 октября звонил папе, чтобы поздравить его с Днем работника образования. Отец украинского лидера Александр Зеленский – заведующий кафедрой в Криворожском экономическом институте.

По словам президента, обычно педагогов поздравляют в пятницу накануне праздника.

В то же время Зеленский признался, что отец может обидеться. Ведь сын был не первым, кто поздравил его с этим праздником.

Пост Зеленского:

Поздравил педагогов с праздником также глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Он заявил, что профессия учителя – одна из величайших

Учитель – это не только о том, чтобы дать знания. Учитель – это о большой семье, где каждый ученик становится твоим ребенком. Самые теплые поздравления всем, кто дарит нашим детям мудрость, опыт и частичку своего сердца и души!