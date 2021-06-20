Учитель из Италии дал ученикам домашнее задание на лето и стал известным на весь мир

Учитель из Италии Чезаре Ката показал, какое домашнее задание дал своим ученикам на лето, и это сделало его известным на весь мир. Перечень из 15 заданий перевели педагоги и медиа на многие языки. Ведь они до сих пор актуальны и полезны.

Эти задания учитель опубликовал в соцсети еще в 2015 году, однако они до сих пор не потеряли своей актуальности. После размещения этих заданий публикация Чезаре Ката набрала более 9 тысяч репостов от людей из разных стран мира.

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И причина такой популярности проста – еще никто не получал на лето такого замечательного домашнего задания.

15 заданий на лето от Чезаре Ката

Старайтесь использовать новые слова, которые вы изучили в этом году. Чем больше вы сможете сказать, тем интереснее вы сможете думать. А чем больше у вас будет мыслей, тем свободнее вы будете. Гуляйте утром по берегу моря в полном одиночестве – смотрите на блики солнца на воде и думайте о том, что делает вас счастливым. Читайте! Много! Сколько сможете. И не потому, что вы обязаны это делать. Читайте потому, что лето вдохновляет на мечты и приключения, а чтение – это как взлет. Читайте, потому что это лучшая форма сопротивления. Избегайте всего, что приносит вам негатив и ощущение пустоты (вещей, ситуаций и людей). Ищите вдохновение и друзей, которые вас обогащают, которые понимают вас и ценят таким, каким вы есть. Если вы чувствуете печаль и страх, не волнуйтесь: лето, как и любая другая замечательная вещь в жизни, может смутить душу. Ведите дневник, описывайте то, как себя чувствуете. Танцуйте и не стесняйтесь ничего. Где-нибудь: хоть на танцполе, хоть в собственной комнате в одиночестве. Лето – это танец, и глупо не принять в этом участия. Хотя бы раз встретьте восход солнца. Стойте молча и глубоко дышите. Закройте глаза и почувствуйте благодарность. Много занимайтесь спортом. Если встретите того, кто вам очень понравится, скажите об этом ему или ей так красиво и убедительно, как только сможете. Не бойтесь, что вас не поймут. Когда ничего не получится – значит, не судьба, а если вас поймут и пойдут навстречу, то это лето вы проведете вместе и это будет вашим золотым временем. Перечитайте конспекты наших уроков: сравните все, о чем мы читали, с тем, что происходит в вашей жизни. Будьте такими же счастливыми, как солнечный свет, и такими же свободными и неугомонными, как море. Пожалуйста, не ссорьтесь. Будьте вежливыми и добрыми. Смотрите хорошие фильмы с глубокими эмоциональными диалогами, если можете, на английском, чтобы одновременно улучшить свой английский. Пусть кино не заканчивается для вас финальными титрами, проживайте его снова и снова. Лето – это магия. В меняющемся солнечном свете утра и горячими летними вечерами мечтайте о том, каким оно должно быть и как должна сложиться жизнь. Сделайте все, что от вас зависит, чтобы никогда не сдаваться на пути к мечте. Будьте хорошими.

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