Конкурс "Учитель года" проходит ежегодно для стимулирования активного участия учителей в развитии национальной системы образования, популяризации педагогических достижений и профессионального мастерства.

К теме Повышение квалификации воспитателей: что должен уметь педагог и какие задачи есть в программе

Основными конкурсными испытаниями финала стали:

Методический практикум,

Урок,

Мастер-класс,

для руководителей учебных заведений – "Фасилитационная сессия" и "Проект".

Учитель года-2021: имена победителей

В этом году победу в конкурсе одержали учителя в различных номинациях.

В номинации "Руководитель учреждения образования":

I место – директор Николаевской школы №31 Алина Архипова;

II место – директор Жовтанецкого опорного УОСО I-III ступеней Львовской области Жанна Король;

III место – директор киевской гимназии №34 "Лыбидь" им. Виктора Максименко Алевтина Багинская.

В номинации "Математика":

I место – учительница математики Русановского лицея в Киеве Людмила Харченко;

II место – учительница математики Лицея №7 города Гайсин Винницкой области Анна Демьянюк;

III место – учительница математики Полтавской гимназии №17 Виктория Ковалевская.

В номинации "Украинский язык и литература":

I место – учительница украинского языка и литературы Черкасского гуманитарно-правового лицея Черкасской области Екатерина Молодык;

II место – учительница украинского языка и литературы Залищицкой государственной гимназии Тернопольской области Наталья Зубик;

III место – учительница украинского языка и литературы лицея №2 в Житомире Лилия Баранова.

В номинации "Трудовое обучение":

I место – учитель трудового обучения в гимназии №23 в Виннице Дмитрий Лупьяк;

II место – учительница трудового обучения Отынийского лицея в Ивано-Франковской области Ольга Процак;

III место – учитель трудового обучения Мишковицкой школы Великоберезовицкого поселкового совета на Тернопольщине Ярослав Михайленко.

Отметим, что в следующем году конкурс "Учитель года" проводится в следующих номинациях:

Основы правоведения,

Биология,

Информатика,

Музыкальное искусство.

Добавим, что всеукраинский конкурс "Учитель года" учрежден указом Президента Украины 29 июня 1995 года. Победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины".