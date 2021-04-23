Конкурс "Учитель года" проходит ежегодно для стимулирования активного участия учителей в развитии национальной системы образования, популяризации педагогических достижений и профессионального мастерства.
К теме Повышение квалификации воспитателей: что должен уметь педагог и какие задачи есть в программе
Основными конкурсными испытаниями финала стали:
- Методический практикум,
- Урок,
- Мастер-класс,
- для руководителей учебных заведений – "Фасилитационная сессия" и "Проект".
Учитель года-2021: имена победителей
В этом году победу в конкурсе одержали учителя в различных номинациях.
В номинации "Руководитель учреждения образования":
- I место – директор Николаевской школы №31 Алина Архипова;
- II место – директор Жовтанецкого опорного УОСО I-III ступеней Львовской области Жанна Король;
- III место – директор киевской гимназии №34 "Лыбидь" им. Виктора Максименко Алевтина Багинская.
В номинации "Математика":
- I место – учительница математики Русановского лицея в Киеве Людмила Харченко;
- II место – учительница математики Лицея №7 города Гайсин Винницкой области Анна Демьянюк;
- III место – учительница математики Полтавской гимназии №17 Виктория Ковалевская.
В номинации "Украинский язык и литература":
- I место – учительница украинского языка и литературы Черкасского гуманитарно-правового лицея Черкасской области Екатерина Молодык;
- II место – учительница украинского языка и литературы Залищицкой государственной гимназии Тернопольской области Наталья Зубик;
- III место – учительница украинского языка и литературы лицея №2 в Житомире Лилия Баранова.
В номинации "Трудовое обучение":
- I место – учитель трудового обучения в гимназии №23 в Виннице Дмитрий Лупьяк;
- II место – учительница трудового обучения Отынийского лицея в Ивано-Франковской области Ольга Процак;
- III место – учитель трудового обучения Мишковицкой школы Великоберезовицкого поселкового совета на Тернопольщине Ярослав Михайленко.
Отметим, что в следующем году конкурс "Учитель года" проводится в следующих номинациях:
- Основы правоведения,
- Биология,
- Информатика,
- Музыкальное искусство.
Добавим, что всеукраинский конкурс "Учитель года" учрежден указом Президента Украины 29 июня 1995 года. Победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины".