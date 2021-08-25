Почетное звание учителю было присвоено за "выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии образования, внедрение инновационных методов обучения и многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность".

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Кто такой Илья Гельфгат

Илья Гельфгат – автор и соавтор многих сборников задач, справочников, методических пособий. Также он систематически проводит обучающие методические семинары на базе лицея для других учителей, ежегодно организует физико-математический фестиваль.

Среди выпускников учителя – кандидаты и доктора наук, учителя, руководители предприятий.

Кроме того, Илья Гельфгат в этом году подготовил многих победителей украинских и международных олимпиад по физике. А из 30 абитуриентов Харькова, которые сдали ВНО на 200 баллов, 15 учатся именно в этом физико-математическом лицее.

Также Илью Гельфгата награждали орденом "За заслуги" III и II степеней и нагрудным знаком "Отличник народного образования".



Учитель Илья Гельфгат получил награду / Фото лицея №27

Кто еще из педагогов получил высокие государственные награды

Василий Кремень (академик и президент Национальной академии педагогических наук Украины) – орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Василий Лазоришинец (директор госучреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова" – орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Элла Либанова (директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи) – орден княгини Ольги I степени.

Мария Байляк (профессор кафедры Прикарпатского университета им. В. Стефаника) – орден княгини Ольги III степени.

Наталья Виноград (заведующая кафедры Львовского медицинского университета им. Д. Галицкого), Оксана Лынив (диригент) и Олеся Яскевич (руководитель ОО "Видеть сердцем" – орден княгини Ольги I степени.

К слову, учитель психологии из США сделал свои уроки мечтой для детей. Его секрет довольно прост – кроме интересных тем, он позволяет школьникам изучать сны на практике – то есть спать за партами.