Учить стихи – интересно и легко: 44 песни на слова украинских поэтов

Психологи советуют запоминать большой объем информации, придумывая ритм и рифму. А еще бывает такое, что вы заслушаете песню настолько, что не замечаете, как выучили ее слова. Так и со стихами. На сегодняшний день многие артисты создали песни на слова украинских поэтов.

Ученые утверждают, что, слушая музыку, ребенок "вживается" в музыкальные образы, "строит" ассоциации и т.д. Поэтому ниже читайте подборку песен на слова украинских поэтов, которые заинтересуют учеников и облегчат запоминание стихов.

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Песни на слова украинских поэтов

Стихотворения Тараса Шевченко

Стихи Леси Украинки

Сестри Тельнюк "Досадонька". Отметим, что стихов, положенных на слова Леси Украинки, очень мало.

Чтобы вдохновиться, послушайте, как стихотворение "Contra spem spero" рассказывает Александр Положинский.

Стихотворения Ивана Франко

Стихотворения Николая Винграновского

Стихи Василия Стуса

Стихотворения Василия Симоненко

Стихи Лины Костенко

Стихи Павла Тычины

Стихи Дмитрия Павлычко

Стихотворение Александра Олеся

Стихотворение Евгения Плужника

O.Torvald – "Мовчи". Евгений Плужник написал это стихотворение за несколько лет до Голодомора, разочарованный советской государственностью. Его обвинили в принадлежности к националистической террористической организации и сослали на Соловки, где он умер.

Стихотворения Григория Сковороды

Kurs Valüt – "Kurs Valüt", на слова "Всякому місту — звичай і права". Стихотворение входит в сборник "Сад божественних пісень, що проросли із зерен Святого Письма". Он был издан далеко после смерти Григория Сковороды – в 1861 году.

Стихотворение Богдана Лепкого

Почему детям важно учить стихотворения:

Улучшение памяти (чем больше ребенок учит стихов, тем лучше и быстрее будет запоминать другую информацию).

(чем больше ребенок учит стихов, тем лучше и быстрее будет запоминать другую информацию). Обогащение словарного запаса (после изучения стиха, спрашивайте у ребенка, знает ли он значение всех слов и обсуждайте, что непонятно).

(после изучения стиха, спрашивайте у ребенка, знает ли он значение всех слов и обсуждайте, что непонятно). Развитие дикции (изучение стихов поможет ребенку развить произношение, дикцию и речь).

(изучение стихов поможет ребенку развить произношение, дикцию и речь). Формирование образного мышления (чтобы сформировать образное мышление при изучении стихов, необходимо объяснить ребенку, что нужно сюжет поэзии представлять в своей голове).

Кроме того, по словам учителей, следует учить с ребенком стихи с поучительным и патриотическим содержанием. Они помогут ученикам понять определенные жизненные ситуации и обладают непревзойденным воспитательным моментом.