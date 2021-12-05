Ученые утверждают, что, слушая музыку, ребенок "вживается" в музыкальные образы, "строит" ассоциации и т.д. Поэтому ниже читайте подборку песен на слова украинских поэтов, которые заинтересуют учеников и облегчат запоминание стихов.
К теме Украинская школьница победила на всемирном поэтическом конкурсе в Париже
Песни на слова украинских поэтов
Стихотворения Тараса Шевченко
- Скрябін – "Мені Однаково". Поэт написал это стихотворение 17–19 мая 1847 года в Санкт-Петербурге. Оно входит в цикл "В казематі". Главная идея этих стихов – тоска по родному краю и переживания за судьбу Украины.
- Хочу ЩЕ! – "Тополя". Эту балладу Шевченко написал в Санкт-Петербурге в 1839 году. Она входит в список ранних произведений украинского поэта.
- Ot Vinta – "Кохайтеся, чорноброві". Поэму "Катерина" Тарас Шевченко написал в Петербурге в конце 1838 – начале 1839 годов. Она является своеобразной благодарностью Василию Жуковскому за выкуп из крепостного права 22 апреля 1838 года.
- Кому вниз – "З Холодного Яру". В стихотворении "Холодний Яр" Шевченко осуждает социальную несправедливость и разоблачает людей, которые называют себя патриотами, но в то же время лгут об исторических событиях – например, что гайдамаки были разбойниками и ворами.
- Водограй – "Зоре моя вечірняя". Это стихотворение Кобзарь написал во время первой ссылки в Орской крепости, когда тосковал по украинской природе.
- Man from Light – "Зоре моя", "Доля". Стихотворение "Доля" является частью лирического цикла "Доля", "Муза", "Слава" 1858 года. В нем Шевченко переосмысливает свой творческий путь, это своеобразный поэтический результат прожитой жизни.
Стихи Леси Украинки
- Сестри Тельнюк "Досадонька". Отметим, что стихов, положенных на слова Леси Украинки, очень мало.
- Чтобы вдохновиться, послушайте, как стихотворение "Contra spem spero" рассказывает Александр Положинский.
Стихотворения Ивана Франко
- Один в каное – "Човен". Иван Франко написал это стихотворение в 1880 году, а группа "Один в каное" сочинила музыку на стихотворение в 2010 году.
- Плач Єремії – "Як на вулиці зустрінеш". Это стихотворение вошло в сборник "Зів’яле листя". В общем, в нем раскрывается душевная трагедия Ивана Франко – безответная любовь.
- Патриція – "Як почуєш вночі" / "Пташка". Стихотворение также входит в сборник "Зів’яле листя".
- Кораллі – "Фантастичні думи". Стихотворение впервые опубликовано в журнале "Житє і слово" в 1896 году.
- Тарас Чубай – "Сипле сніг". Стихотворение – со сборника "Зів’яле листя".
- Кому Вниз – "Орач". Иван Франко написал стихотворение "Гріє сонечко" в 1880 году.
- Христина Соловій – "Стежечка". Оригинальное стихотворение Франко называется "Отсе тая стежечка".
- Ragapop – "Пані Февросія".
Стихотворения Николая Винграновского
- Pianoбой – "Я сів не в той літак". Стихотворение написано в 1965 году. Сборник "Сто поезій", в который входит это стихотворение, – это попытка Винграновского писать произведения в разных формах.
- O.Torvald – "Це ти".
- Крихітка – "Може бути".
- Фіолет – "Вас ніхто так не любить". Винграновский написал это стихотворение в 1976 году. Это был так называемый "период застоя" при Леониде Брежневе, когда в СССР была атмосфера безнадежности и отсутствия перспектив.
Стихи Василия Стуса
- Фіолет – "Напевне, так і треба". Поэт написал стихотворение в 1972 году.
- Сергій Мороз – "Зазираю в завтра". Это стихотворение также вошло в сборник аудиозаписей чтения поэзии Василия Стуса. Автор надиктовал их и записал в конце 1960-х годов.
- Тінь сонця – "У цьому полі, синьому, як льон". Стихотворение, в котором лирический герой противостоит невзгодам и тревогам, в нем поднимаются вопросы одиночества и сложности судьбоносных выборов.
Стихотворения Василия Симоненко
- Kozak System – "Не моя". Это стихотворение Василий Симоненко написал за год до своей смерти. В то же лето 1962-го поэта сильно избили работники милиции на железнодорожной станции.
- Біла Вежа – "Виростеш ти, сину".
Стихи Лины Костенко
- Jamala – "Неандертальці".
- Brutto – "Вечірнє сонце".
- Фіолет – "Спини мене". В стихотворении "Спини мене" нет знаков препинания. Это не присущий Лине Костенко стиль написания.
- Віталій Козловський – "І все на світі треба пережити". Стихотворение входит в сборник "Триста поезій".
- Дмитро Лилик – "В пустелі сизих вечорів".
Стихи Павла Тычины
- The Doox – "Гаї Шумлять".
- Хорея Козацька – "Як упав же він із коня".
- Мертвий півень – "Панно Інно". Это автобиографическое произведение Тычина написал в 1915 году и добавил его ко второму изданию сборника "Сонячні кларнети".
- Dakh Daughters Band – "Panno Inno".
- Man from Light – "Гаї шумлять", "Пробіг зайчик", "Сонячні кларнети".
- Kurs Valüt – "Весело" тоже на слова стихотворения "Гаї шумлять".
Стихи Дмитрия Павлычко
Стихотворение Александра Олеся
Стихотворение Евгения Плужника
-
O.Torvald – "Мовчи". Евгений Плужник написал это стихотворение за несколько лет до Голодомора, разочарованный советской государственностью. Его обвинили в принадлежности к националистической террористической организации и сослали на Соловки, где он умер.
Стихотворения Григория Сковороды
-
Kurs Valüt – "Kurs Valüt", на слова "Всякому місту — звичай і права". Стихотворение входит в сборник "Сад божественних пісень, що проросли із зерен Святого Письма". Он был издан далеко после смерти Григория Сковороды – в 1861 году.
Стихотворение Богдана Лепкого
Почему детям важно учить стихотворения:
- Улучшение памяти (чем больше ребенок учит стихов, тем лучше и быстрее будет запоминать другую информацию).
- Обогащение словарного запаса (после изучения стиха, спрашивайте у ребенка, знает ли он значение всех слов и обсуждайте, что непонятно).
- Развитие дикции (изучение стихов поможет ребенку развить произношение, дикцию и речь).
- Формирование образного мышления (чтобы сформировать образное мышление при изучении стихов, необходимо объяснить ребенку, что нужно сюжет поэзии представлять в своей голове).
Кроме того, по словам учителей, следует учить с ребенком стихи с поучительным и патриотическим содержанием. Они помогут ученикам понять определенные жизненные ситуации и обладают непревзойденным воспитательным моментом.