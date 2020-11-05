Многие школы в Украине из-за распространения коронавируса перешли на онлайн-обучение. Поэтому, учителя вынуждены были приспособиться к этим условиям и наработали новые методы работы. Однако родители также предоставили пожелания, как можно улучшить дистанционное обучение для их детей.

По словам временного главы Минобразования Сергея Шкарлета, важную роль в накоплении этого опыта играют родители. Об этом он написал в своей телеграмме.

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Шкарлет уверяет, что именно родители постоянно общаются с учителями и помогают им с определением лучших форм мотивации учащихся.

Глава МОН добавил, что он тоже лично общается с родителями школьников. Поэтому, они высказали ему определенные просьбы относительно организации дистанционного обучения.

Основные пожелания родителей по онлайн-обучению:

не перегружать учащихся , в частности с точки "растяжения" учебного процесса во времени;

, в частности с точки "растяжения" учебного процесса во времени; четче спланировать график уроков и его выполнение, потому что так ребенку будет легче спланировать свой день, пропорционально выделив время как на онлайн-обучение, так и на выполнение домашнего задания;

и его выполнение, потому что так ребенку будет легче спланировать свой день, пропорционально выделив время как на онлайн-обучение, так и на выполнение домашнего задания; давать детям отдых , ведь обучение в условиях дистанционного образования несколько затруднено;

, ведь обучение в условиях дистанционного образования несколько затруднено; дети стремятся к живому общению, и если это невозможно в стенах школы, то организация учебного процесса с использованием outdoor-активностей приветствуется родителями.

Шкарлет заявил, что от директоров школ зависит, с какими знаниями, компетентностями и эмоциями школьники закончат учебный год. "Директора и учителя, хотя им и не привыкать, не меньше врачей, находятся сегодня на «передовой» противостояния всем трудностям и вызовам времени", – написал он.

Также глава МОН выразил благодарность учителям за то, что они качественно и профессионально организуют дистанционное обучение для учеников.

"Могу с уверенностью сказать, что Украина не отстает от других стран в вопросах организации учебного процесса. Хоть нам, конечно, есть к чему стремиться. Совершенствуют наши навыки и подходы, собственно, сама практика и полученный опыт", – добавил Шкарлет.