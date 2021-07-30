Учим итальянский язык самостоятельно: советы начинающим и полезные ресурсы
Источник:24 канал
Итальянский язык как будто специально существует для того, чтобы очаровывать и восхищать. Веками мастера слова совершенствовали, подчеркивали его, сохраняя легкость и благозвучие. И сегодня язык Данте и Петрарки не теряет шарм и актуальность.
Поэтому Учеба 24 при поддержке Canon подготовила подборку полезных советов и ресурсов, которые помогут вам самостоятельно начать изучение одного из самых мелодичных языков мира.
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Прежде, чем начать изучение иностранного языка, четко определитесь с мотивом: зачем это вам нужно, что на самом деле побудило вас взяться за изучение именно этого языка – увлечение культурой страны, для общего развития или рабочая необходимость? От мотива зависит цель, а от цели – конкретные задачи, которые должны к ней привести.
С чего начать изучение итальянского языка
Для разговорного итальянского вам стоит освоить фонетику. Для чтения и письменной речи потребуется знание грамматики.
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Азбука
В итальянской азбуке всего 21 основная буква и 5 дополнительных, которые используются для написания иноязычных слов. Звуки в большинстве случаев соответствуют предложенным символам, что упрощает изучение фонетики и произношения.
Основные буквы итальянского алфавита / Фото Primalezione
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Элементарные фразы
На уровне A1 – A2 ученик осваивает базовые фразы. Благодаря им можно узнать дорогу, рассказать о себе, указать на необходимые товары в магазине и тому подобное.
Темы, которые охватывает набор фраз для элементарного общения:
- знакомство;
- рассказ о себе;
- отпуск;
- город;
- магазины.
Этой базы достаточно для туристической поездки в Италию.
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Лексика и грамматика
На базовом уровне ученик проходит времена глагола, артикли, род и числа существительных, местоимения и степени сравнения прилагательных. Этих знаний достаточно для элементарного словообразования и простых диалогов.
Параллельно с изучением грамматики надо осваивать лексику. Проще всего изучать отдельные темы (родственники, времена года, выражение эмоций) и сразу составлять готовые предложения с новыми словами.
Особенности итальянского языка
Группа романских языков включает итальянский, немецкий и французский. Этим объясняется их сходство. Кроме этого, много общего итальянский язык имеет с испанским.
После ознакомления с правилами грамматики, понимать тексты станет проще, потому что в итальянском языке не очень много исключений, и есть возможность оперировать изученными правилами.
Несмотря на обилие грамматических правил, которые касаются времен и спряжений, в итальянском языке достаточно простое словообразование, деление на мужской и женский роды.
Советы, которые помогут выучить итальянский язык
Обязательно окружите себя этим языком. Знаете, как дети изучают язык? Сначала по азбуке – они смотрят на букву, видят ее изображение и строят ассоциации. Это влияет на работу зрительной памяти, которая особенно развита у визуалов.
Поэтому рекомендуем взять за основу эту идею – наклейте стикеры или лист А4 с итальянскими словами на те места, которые чаще всего в вашем поле зрения в течение года. Таким образом вы будете дома без напряжения увеличивать свой словарный запас.
Для этого советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Так как эти принтеры отлично выносливы, а во время печати сохраняют качество документов и четкость текста.
Кроме этого, всего одного резервуара для черной краски достаточно для печати не менее 8 тысяч страниц. Что касается цветных чернил, то одна заправка обеспечивает печать примерно 7 000 копий со средней степенью заливки.
Принтер Canon / Фото 24 канала
Еще несколько советов, которые стоит использовать:
- комбинировать методы обучения (занятия с репетитором + общение с носителями + тренировки в приложении);
- смотреть фильмы на языке оригинала – сначала с субтитрами, потом без них;
- поставить цель учить по 10 новых слов в день (легче запоминать по темам);
- регулярно повторять пройденный материал;
- использовать медиаресурсы по упорядочению файлов, с видеоуроками, лекциями;
- уделять хотя бы 10 минут на занятия ежедневно, даже в самый загруженный день;
- найти человека из близкого круга, который тоже хочет выучить язык, чтобы заниматься вместе, ставить цели и делиться результатами обучения;
- слушать итальянскую музыку (фразы из песен быстрее оседают в памяти).
Советы по изучению итальянского языка от экспертов
Кроме того, полиглоты поделились нестандартными правилами из своего опыта, которые помогут эффективно выучить новый язык:
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Ищите способы чаще бывать в этой стране
Месяц полного погружения в языковую среду может быть равен 5 – 6 месяцам изучения в домашних условиях. Поэтому, чтобы учить итальянский язык быстро и легко – отправляйтесь в Италию.
Например, подыщите горящие туры, возьмите кратковременную работу или командировку в эту страну. Или рассмотрите программы обмена в Италию. Вы должны хотя бы несколько раз побывать в этой стране.
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Попробуйте начать обучение в итальянском университете
Если вы хотите поступить в магистратуру, обратите внимание на итальянские университеты. Ищите программы и гранты с частичным или полным финансированием: это сэкономит вам деньги, даст возможность воплотить мечту в жизнь и выучить язык.
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Влейтесь в компанию изучающих итальянский язык
В социальных сетях есть множество сообществ для тех, кто изучает итальянский язык. Обязательно присоединитесь к этим группам и старайтесь проявлять активность. Спрашивайте совета, больше общайтесь, пользуйтесь материалами из сообществ.
Основные ошибки новичков
Людям свойственно быстро зажигаться новым делом и так же быстро угасать. "Стихийное" изучение в первые несколько дней и является главной ошибкой новичков. При таком подходе знания усваиваются хуже, а энтузиазм со временем проходит. Поэтому лучше действовать постепенно.
Изучение итальянского языка / Фото Unsplash
Переход к новым темам без повторения пройденных – еще одна распространенная ошибка. Чтобы информация закрепилась, ее необходимо проработать, а через некоторое время проверить свои знания и повторить пройденный материал.
Ловите лайфхак: наклейте на предметы в доме стикеры с итальянскими названиями предметов. А на улице обращайте внимание на то, что вас окружает, и запоминайте слова, написанные на итальянском.
Как найти время на изучение языка? Достаточно начать с 10 – 20 минут в день. Для старта подойдет любая обучающая программа на мобильном телефоне. В этом случае выполнять упражнения можно по дороге на работу или учебу.
Для полноценного урока подойдут выходные дни, когда есть возможность окунуться в тему со свежей головой. Главное – начать заниматься и делать это регулярно.
Ресурсы для изучения итальянского языка
Учебники, курсы и лекции давно считаются самыми надежными методичками для обучения. Это прочный фундамент знаний. Но сегодня становятся популярными нестандартные способы, в частности приложения, которые помогают саморазвиваться.
Список ресурсов для изучения итальянского языка:
- DuoLingo – удобная обучающая программа. Наглядная и простая в использовании.
- Hellotalk – с помощью приложения можно общаться с носителями языка. Чаще всего люди не практикуются в говорении из-за стыда, а приложение дает шанс преодолеть страхи и языковой барьер.
- Book2 – онлайн курс, включающий в себя словарь и разговорник. Все уроки озвучены носителями языка.
- ItalianPod101 – англоязычный сервис для тренировки аудирования с большой базой тематических аудио- и видеоуроков, разделенных по уровням от начального до продвинутого; к каждому занятию прилагаются распечатки заданий, списки слов, тесты, а на премиум подписке есть обратная связь от наставника. Занятия начинаются с выбора уровня речи, а затем уроки постепенно усложняются.
- Italki – сервис для поиска преподавателей и языковых партнеров. Заказывайте стандартные уроки с домашними заданиями, готовые пакеты курсов по нужной теме или 30-минутные разговорные сессии с носителями языка.
- Colloquial Italian – англоязычный самоучитель итальянского для начинающих. Пошаговый курс состоит из учебника и аудиозаписей.