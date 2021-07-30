Учим итальянский язык самостоятельно: советы начинающим и полезные ресурсы

Итальянский язык как будто специально существует для того, чтобы очаровывать и восхищать. Веками мастера слова совершенствовали, подчеркивали его, сохраняя легкость и благозвучие. И сегодня язык Данте и Петрарки не теряет шарм и актуальность.

Поэтому Учеба 24 при поддержке Canon подготовила подборку полезных советов и ресурсов, которые помогут вам самостоятельно начать изучение одного из самых мелодичных языков мира.

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Прежде, чем начать изучение иностранного языка, четко определитесь с мотивом: зачем это вам нужно, что на самом деле побудило вас взяться за изучение именно этого языка – увлечение культурой страны, для общего развития или рабочая необходимость? От мотива зависит цель, а от цели – конкретные задачи, которые должны к ней привести.

С чего начать изучение итальянского языка

Для разговорного итальянского вам стоит освоить фонетику. Для чтения и письменной речи потребуется знание грамматики.

Азбука

В итальянской азбуке всего 21 основная буква и 5 дополнительных, которые используются для написания иноязычных слов. Звуки в большинстве случаев соответствуют предложенным символам, что упрощает изучение фонетики и произношения.



Основные буквы итальянского алфавита / Фото Primalezione

Элементарные фразы

На уровне A1 – A2 ученик осваивает базовые фразы. Благодаря им можно узнать дорогу, рассказать о себе, указать на необходимые товары в магазине и тому подобное.

Темы, которые охватывает набор фраз для элементарного общения:

знакомство;

рассказ о себе;

отпуск;

город;

магазины.

Этой базы достаточно для туристической поездки в Италию.

Лексика и грамматика

На базовом уровне ученик проходит времена глагола, артикли, род и числа существительных, местоимения и степени сравнения прилагательных. Этих знаний достаточно для элементарного словообразования и простых диалогов.

Параллельно с изучением грамматики надо осваивать лексику. Проще всего изучать отдельные темы (родственники, времена года, выражение эмоций) и сразу составлять готовые предложения с новыми словами.

Особенности итальянского языка

Группа романских языков включает итальянский, немецкий и французский. Этим объясняется их сходство. Кроме этого, много общего итальянский язык имеет с испанским.

После ознакомления с правилами грамматики, понимать тексты станет проще, потому что в итальянском языке не очень много исключений, и есть возможность оперировать изученными правилами.

Несмотря на обилие грамматических правил, которые касаются времен и спряжений, в итальянском языке достаточно простое словообразование, деление на мужской и женский роды.

Советы, которые помогут выучить итальянский язык

Обязательно окружите себя этим языком. Знаете, как дети изучают язык? Сначала по азбуке – они смотрят на букву, видят ее изображение и строят ассоциации. Это влияет на работу зрительной памяти, которая особенно развита у визуалов.

Поэтому рекомендуем взять за основу эту идею – наклейте стикеры или лист А4 с итальянскими словами на те места, которые чаще всего в вашем поле зрения в течение года. Таким образом вы будете дома без напряжения увеличивать свой словарный запас.

Для этого советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Так как эти принтеры отлично выносливы, а во время печати сохраняют качество документов и четкость текста.

Кроме этого, всего одного резервуара для черной краски достаточно для печати не менее 8 тысяч страниц. Что касается цветных чернил, то одна заправка обеспечивает печать примерно 7 000 копий со средней степенью заливки.



Принтер Canon / Фото 24 канала

Еще несколько советов, которые стоит использовать:

комбинировать методы обучения (занятия с репетитором + общение с носителями + тренировки в приложении);

смотреть фильмы на языке оригинала – сначала с субтитрами, потом без них;

поставить цель учить по 10 новых слов в день (легче запоминать по темам);

регулярно повторять пройденный материал;

использовать медиаресурсы по упорядочению файлов, с видеоуроками, лекциями;

уделять хотя бы 10 минут на занятия ежедневно, даже в самый загруженный день;

найти человека из близкого круга, который тоже хочет выучить язык, чтобы заниматься вместе, ставить цели и делиться результатами обучения;

слушать итальянскую музыку (фразы из песен быстрее оседают в памяти).

Советы по изучению итальянского языка от экспертов

– это смена языка на телефоне и в социальных сетях. Потому что вы ежедневно берете телефон в руки и визуально уже запомнили расположение значков и приложений. Поэтому поменяйте настройки языка на "italiano", чтобы ориентироваться в новых условиях.

Кроме того, полиглоты поделились нестандартными правилами из своего опыта, которые помогут эффективно выучить новый язык:

Ищите способы чаще бывать в этой стране

Месяц полного погружения в языковую среду может быть равен 5 – 6 месяцам изучения в домашних условиях. Поэтому, чтобы учить итальянский язык быстро и легко – отправляйтесь в Италию.

Например, подыщите горящие туры, возьмите кратковременную работу или командировку в эту страну. Или рассмотрите программы обмена в Италию. Вы должны хотя бы несколько раз побывать в этой стране.

Попробуйте начать обучение в итальянском университете

Если вы хотите поступить в магистратуру, обратите внимание на итальянские университеты. Ищите программы и гранты с частичным или полным финансированием: это сэкономит вам деньги, даст возможность воплотить мечту в жизнь и выучить язык.

Влейтесь в компанию изучающих итальянский язык

В социальных сетях есть множество сообществ для тех, кто изучает итальянский язык. Обязательно присоединитесь к этим группам и старайтесь проявлять активность. Спрашивайте совета, больше общайтесь, пользуйтесь материалами из сообществ.

Основные ошибки новичков

Людям свойственно быстро зажигаться новым делом и так же быстро угасать. "Стихийное" изучение в первые несколько дней и является главной ошибкой новичков. При таком подходе знания усваиваются хуже, а энтузиазм со временем проходит. Поэтому лучше действовать постепенно.



Изучение итальянского языка / Фото Unsplash

Переход к новым темам без повторения пройденных – еще одна распространенная ошибка. Чтобы информация закрепилась, ее необходимо проработать, а через некоторое время проверить свои знания и повторить пройденный материал.

Ловите лайфхак: наклейте на предметы в доме стикеры с итальянскими названиями предметов. А на улице обращайте внимание на то, что вас окружает, и запоминайте слова, написанные на итальянском.

Как найти время на изучение языка? Достаточно начать с 10 – 20 минут в день. Для старта подойдет любая обучающая программа на мобильном телефоне. В этом случае выполнять упражнения можно по дороге на работу или учебу.

Для полноценного урока подойдут выходные дни, когда есть возможность окунуться в тему со свежей головой. Главное – начать заниматься и делать это регулярно.

Ресурсы для изучения итальянского языка

Учебники, курсы и лекции давно считаются самыми надежными методичками для обучения. Это прочный фундамент знаний. Но сегодня становятся популярными нестандартные способы, в частности приложения, которые помогают саморазвиваться.

Список ресурсов для изучения итальянского языка: