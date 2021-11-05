Заместитель министра образования Игорь Гарбарук считает, что важнейшей функцией центров карьеры должен стать анализ рынка труда, в частности возможностей, которые он предлагает, и умений, которые нужны для успешного трудоустройства.

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Такие центры должны помочь молодежи не только найти свою первую будущую работу, но и подготовиться к началу карьерного пути.

Это можно достичь цели только при прочном сотрудничестве учреждений профессионального образования с работодателями и местными властями. Мы призываем местных управленцев и бизнес проявлять инициативу и приобщаться к развитию центров карьеры,

– отметил Гарбарук.

Основными функциями центров карьеры:

организация и проведение консультирования учащихся и выпускников профтехов,

развитие предпринимательской инициативы,

информирование молодежи об основных тенденциях рынка труда и требованиях работодателей.

Планируется, что центры будут изучать динамику спроса на соответствующие профессии и формировать рекомендации для руководителей учреждений по государственному и региональному заказу.

Также эти центры будут сотрудничать с предприятиями и организациями для получения объективной оценки качества подготовки учащихся профтехов.

К слову, в МОН отметили, что на протяжении последних лет растет тенденция по количеству поступающих в профтехи. Так, набор поступающих за два года увеличился почти на 10%. В профтехи зачислили в 2021 году более 105 тысяч поступающих.

Рейтинг самых популярных профессий в профтехах, которые выбирают абитуриенты:

повар,

водитель,

кондитер,

слесарь,

сварщик.

Кроме того, с 1 января 2022 года студенты профтехов будут получать большую стипендию. Так, размер минимальной академической стипендии увеличится с 490 до 1250 гривен в месяц.