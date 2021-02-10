Без элементарных навыков и умений управления собственными деньгами невозможно стать финансово независимым. Зная основы финансовой грамотности, можно чувствовать себя уверенно даже в условиях глобальных кризисов и резких колебаний валютного рынка.

В процессе познания финансовой грамотности, сначала необходимо изучить ее основы и принципы. Получив главные ориентиры, стоит попробовать овладеть инструментами для практического применения полученных знаний.

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Грамотный подход к ресурсам

Необходимо полностью переосмыслить свое отношение к деньгам и научиться воспринимать их как гибкий инструмент, которым можно умело управлять.

Финансы должны превратиться из необходимости на новые возможности. Деньги должны работать на вас и ваше благосостояние, а не доставлять лишних хлопот.

Учет и планирование

Только с помощью финансового планирования у вас получится рационально управлять собственными средствами, сравнивать доходы и расходы, правильно определять цели и приоритеты.

Спрогнозировав будущее положение вещей и собственное денежное обеспечение, вы будете готовы к любым ситуациям. Попробуйте вести учет собственных финансов, печатайте месячную отчетность своих доходов и расходов, а затем сравнивайте их.

Для печати рекомендуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволяют без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

Грамотный подход к распределению денежных потоков необходим для достижения великой цели, а также создания "подушки безопасности", которая аккумулировала бы капитал в активы.

Сотрудничество с финансовыми учреждениями

Чтобы стать успешным и обеспеченным, необходимо уметь налаживать взаимоотношения с банками, страховыми компаниями, брокерами и другими участниками финансового рынка.

Используя эффективные инструменты для сбережений и приумножения денег, понимая все аспекты финансовых потоков, вы открываете новые возможности для увеличения собственного капитала.

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Активный и пассивный доходы

Финансовая грамотность также требует понимания, что активные источники получения доходов не могут длиться вечно. Рано или поздно, людям приходится выходить на пенсию, и лучше сделать так, чтобы к этому моменту вам были доступны пассивные источники доходов.